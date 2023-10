W 14. minucie Polacy mogli powiększyć prowadzenie. Cash doskonale zagrywał w pole karne gospodarzy do Frankowskiego, ale strzał naszego zawodnika został zablokowany. Kilka minut później Zieliński zagrał doskonale w pole karne do Szymańskiego. Ten próbował zagrać jeszcze wzdłuż bramki do Milika, ale czujny był Lamhauge, który wybił piłkę.

W 27. minucie po rzucie rożnym blisko wyrównania byli gospodarze - Peda w ostatniej chwili uprzedził jednak Askhama. Chwilę później próbowali odpowiedzieć Biało-Czerwoni. Frankowski zagrał wzdłuż bramki gospodarzy, ale Milik minimalnie minął się z piłką.

W 40. minucie zagotowało się w polu karnym Wysp Owczych. Dośrodkowywał z prawej strony Slisz, zablokowany został jednak strzał Milika. Próbował jeszcze główką dobijać Cash, ale jego uderzenie było zbyt lekkie.

Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy tuż przed polem karnym gospodarzy faulowany został Milik. Sędzia - po analizie VAR - uznał, że na czerwoną kartkę zasłużył obrońca Hoerdur Askham i gospodarze musieli grać w dziesiątkę.

W 65. minucie Biało-Czerwoni podwyższyli prowadzenie. Frankowski ograł rywala, dośrodkował wprost na głowę Buksy, który trafił do siatki.