Trzeba przyznać, że to dość niecodzienny prezent, choć nawet w polskiej ekstraklasie przyznawano zawodnikom podobne nagrody. Swego czasu pochodzący z Burkina Faso piłkarz Górnika Zabrze Prejuce Nakoulma otrzymał w nagrodę od legendy klubu Stanisława Sętkowskiego koguta.

O niecodziennym prezencie dla Francuza mówił dyrektor ds. komunikacji duńskiego Sonderjyske Jacob Ravn. Sponsor meczu decyduje o prezencie. Uznał to za zabawne i teraz historia obiegła cały świat - wyjaśnił.

Pochodzący z Montpellier Maxime Soulas do 2020 roku grał w Holandii, a następnie przeniósł się do Danii, najpierw do kopenhaskiego Amager, a następnie w 2021 roku do Sonderjyske, klubu, który właśnie awansował na najwyższy szczebel krajowych rozgrywek.