Jagiellonia Białystok zremisowała u siebie z duńskim Silkeborgiem 2:2 w meczu rewanżowym trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Był to jednak wynik, który dał awans piłkarzom z Podlasia do czwartej, decydującej o grze w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Piłkarze Jagielloni Białystok mają powody do radości / PAP/Artur Reszko / RMF FM

Po pierwszym meczu były mistrz Polski miał przewagę jednej bramki nad rywalami.

Jagiellonia najadła się strachu

Rewanż zespół Jagielloni zaczął od mocnego uderzenia. W zaledwie sześć minut za sprawą trafień Jesusa Imaza w 29 i 35. minucie "Jaga" prowadziła już 2:0. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszych trzech kwadransów.

Po przerwie jednak drużyna z Danii doszła do głosu. Na szczęście dla Jagielloni obie bramki rywale strzelili w samej końcówce i na więcej drużynie ze Skandynawii zabrakło czasu.

Najpierw w 87. minucie do siatki trafił Sofus Berger, zaś w piątej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził Jens Gammelby.