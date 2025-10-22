Na początku października w Białej Podlaskiej policjanci zatrzymali dwóch 24-letnich obywateli Ukrainy: Bohdana K. i Kyryla T. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nich 30 gramów środków odurzających. Jednak to, co odkryli w telefonie jednego z zatrzymanych, wzbudziło szczególne zaniepokojenie służb

24-letni obywatel Ukrainy Bohdan K. podejrzany jest o działanie na rzecz obcego wywiadu. / Shutterstock

Podważał suwerenność Ukrainy

W urządzeniu Bohdana K. śledczy natrafili na korespondencję, która - według ich ustaleń - wskazuje, że mężczyzna przekazywał osobie posługującej się językiem rosyjskim fotografie i współrzędne geograficzne infrastruktury krytycznej należącej do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak poinformowała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, "prokurator przedstawił Bohdanowi K. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji szkodliwych dla bezpieczeństwa państwa (art. 130 par. 2 kk)".

Bohdan K. nie przyznał się do winy.

Według śledczych wyrażał poglądy prorosyjskie oraz podważał suwerenność Ukrainy. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Drugi zatrzymany z zarzutami narkotykowymi

Drugi z zatrzymanych, Kyrylo T., usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. W jego przypadku zastosowano środki wolnościowe.

Postępowanie w sprawie domniemanego szpiegostwa prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie. Całość nadzoruje Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

