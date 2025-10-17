Drużyna FC Barcelony nieprzychylnym okiem patrzy na fakt, że swój ligowy mecz z Villarrealem będzie musiała rozegrać na stadionie w amerykańskim Miami. O sportowej wycieczce za ocean zdecydowała La Liga, która chce budować swoją popularność w USA.

Barca zagra ligowy mecz w USA. Piłkarze i trener niezadowoleni / EPA/Enric Fontcuberta / PAP

Barcelona swój najbliższy ligowy mecz z Villarrealem ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja podjęta przez władze La Liga, które chcą promować hiszpański futbol za granicą, nie podoba się piłkarzom i trenerowi "Blaugrany".

Krytycy wskazują m.in. na przeciążenie podróżami i napięty kalendarz.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Piłkarze Barcelony przed świętami Bożego Narodzenia będą musieli przebyć 7200 kilometrów, aby rozegrać mecz z Villarrealem na Florydzie.

Moi zawodnicy nie są zadowoleni, ja również, ale La Liga zdecydowała, że zagramy ten mecz w Stanach Zjednoczonych - przyznał trener "Blaugrany" Hansi Flick.

Dla jego podopiecznych będzie to dodatkowa podróż przed krótką przerwą zimową. Już na początku przyszłego roku "Duma Katalonii" uda się do Arabii Saudyjskiej i weźmie udział w turnieju o Superpuchar Hiszpanii, który rozpocznie się 7 stycznia.

Pomocnik Barcelony Frenkie de Jong również skrytykował rozgrywanie meczu w USA. Holender stwierdził, że piłkarze są już przeciążeni podróżami i napiętym kalendarzem meczów. Obecnie w drużynie kontuzjowani są m.in. napastnik Robert Lewandowski oraz skrzydłowy Lamine Yamal. Zarówno Barcelona, jak i Villarreal w tym sezonie uczestniczą w Lidze Mistrzów, co zwiększa częstotliwość rozgrywania spotkań. Zawodnikiem klubu z Katalonii jest także bramkarz Wojciech Szczęsny.

La Liga podróżuje

Prezes rozgrywek Javier Tebas planuje w każdym sezonie rozgrywać jeden mecz La Ligi poza Hiszpanią. Barcelona ma wielu kibiców w Stanach Zjednoczonych, więc Hard Rock Stadium w Miami, gdzie 20 grudnia odbędzie się omawiane spotkanie, może być wypełniony po brzegi. Ponadto La Liga wynajęła samoloty, które mają przywieźć na Florydę od dwóch do trzech tysięcy kibiców Villarrealu. Prezes Barcelony Joan Laporta popiera decyzję La Liga.

W sobotę Barcelona zagra z Gironą w 9. kolejce ligi hiszpańskiej. W tym meczu nie wystąpi Lewandowski, który w niedzielę strzelił gola Litwie (2:0) w eliminacjach mistrzostw świata i ze zgrupowania reprezentacji Polski wrócił do klubu z kontuzją mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze.