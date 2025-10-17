Obraz Pabla Picassa „Martwa natura z gitarą” z 1919 roku, wysłany z Madrytu na wystawę w Grenadzie, nie dotarł na miejsce. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zaginięcia dzieła, którego wartość szacuje się na około 500 tysięcy euro.

"Martwa natura z gitarą" / Shutterstock

Obraz "Martwa natura z gitarą" autorstwa Pabla Picassa miał być jedną z głównych atrakcji wystawy "Martwa natura, Wieczność bezruchu" w centrum kulturalnym CajaGranada na południu Hiszpanii. Dzieło, należące do prywatnego kolekcjonera, zostało wysłane z Madrytu wraz z 56 innymi pracami, jednak nie dotarło na miejsce.

Zaginięcie obrazu zgłoszono na policję przed tygodniem, kilka dni po dostarczeniu przesyłek do Grenady. Jak poinformowała fundacja CajaGranada w oficjalnym oświadczeniu, "nie wszystkie paczki były odpowiednio ponumerowane, nie było możliwości przeprowadzenia dokładnej kontroli bez ich rozpakowania".

Według informacji podanych przez portal telewizji Antena 3, dzieło Picassa było ubezpieczone na kwotę około 500 tysięcy euro. Hiszpańska policja prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie zaginięcia obrazu.

Wystawa w Grenadzie została otwarta 10 października. Prezentowane są na niej prace takich artystów jak Juan Gris, Maria Blanchard, Rene Magritte, Antonio Lopez i Fernando Botero.