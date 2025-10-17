Sala wykładowa, hala sportowa i trasy biegowe w Zakopanem pełne będą w ten weekend ludzi kochających bieganie. W Centralnym Ośrodku Sportu w stolicy Tatr rozpoczęła się największa w Polsce konferencja dla biegaczy amatorów. Bierze w niej udział kilkaset osób, a wśród nich wielkie gwiazdy polskiej lekkiej atletyki – Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska czy Piotr Lisek.

Konferencja "PKO Biegowe 360 stopni" trwa w Zakopanem / Materiały prasowe

Adam Kszczot, w przeszłości znakomity polski lekkoatleta, a teraz jeden z pomysłodawców konferencji "PKO Biegowe 360 stopni", jest bardzo zadowolony z faktu, jak wielu biegaczy jest zainteresowanych programem konferencji.

Zaczęliśmy tylko typowo od wykładów i pierwsza konferencja bardzo się podobała. Z roku na rok wydłużamy tę konferencję, żeby móc dzielić się naszym doświadczeniem. Przyjeżdżają do nas trenerzy, lekkoatleci, półprofesjonalni, którzy są głodni wiedzy, a którzy chcieliby również złapać tych wybitnych w swoich dziedzinach i mieć choć kilka chwil, żeby zadać im pytania. Mamy warsztaty praktyczne i poszliśmy krok dalej w tym roku, bo jest też obóz dla tych, którzy chcą zostać i dokładnie poznać metodologię choćby Tomasza Lewandowskiego. To jest jedyna i niepowtarzalna okazja, bo to człowiek wyjątkowo zapracowany, z którego dosłownie wydusiliśmy termin. Cieszymy się, niezmiernie szczycimy tym, że chce z nami współpracować, chce rozwijać wiedzę polskich biegaczy, bo wyjątkowość biegania polega na tym, że jest to społeczność bardzo często otwarta, która potrafi rozwiązywać też te trudne problemy, ale społeczność, w której pozyskiwanie wiedzy bywa trudne - mówi Kszczot.

Lewandowski w piątek był jednym z panelistów, a sala podczas spotkania z tym wybitnym szkoleniowcem pękała w szwach. To jest dla mnie troszkę inna praca, bo na co dzień pracuję w sporcie bardzo profesjonalnym. Cieszę się, że miałem tę okazję, by spotkać się z półwyczynowcami, czy amatorami. Tu mój zasięg oddziaływania jest znacznie większy, co uwielbiam. Trenuj mądrze to motto chyba wszystkich trenerów albo przynajmniej być powinno. Trening ma spowodować, że zdrowie będzie lepsze, a nie gorsze. Mądrzejszy trening powoduje, że coś budujemy, a nie produkujemy kontuzje i dajemy pracę fizjoterapeutom - podkreśla Tomasz Lewandowski.

Wiedza nie tylko dla biegaczy, ale i organizatorów biegów

Z wiedzy przekazywanej w trakcie "PKO Biegowe 360 stopni" korzystają nie tylko biegacze, ale także organizatorzy biegów. To jest bardzo dobra inicjatywa, bo ważne jest, by organizatorzy biegów i biegacze mogli się edukować. To, że mamy możliwość szkolenia ludzi, będzie powodować, że zainteresowanie biegaczy będzie coraz większe, także wśród gości z zagranicy. Na Maratonie Warszawskim mieliśmy w tym roku 82-procentowy wzrost biegaczy zagranicznych. To jest ogromny wzrost - mówi Szymon Grzybczyk, jeden z organizatorów Maratonu Warszawskiego, gość konferencji w Zakopanem.

Konferencja odbywa się na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Bardzo cieszymy się, że możemy gościć to wydarzenie w sercu Tatr. Tu jest świetna lokalizacja, która pozwala w bardzo szybki sposób przenieść się w wiele atrakcyjnych miejsc. Bardzo często przyjeżdżają do nas nie tylko sportowcy wyczynowi, ale także pasjonaci sportu - zaznacza dyrektor zakopiańskiego COS Bogusława Stępień. Organizację konferencji wsparły także m.in. marki InPost, MCC Medale, Małopolska oraz Kujawy i Pomorze. Partnerem konferencji jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Spotkania ze sportowcami i wyjątkowy bieg

W programie konferencji jest bardzo wiele spotkań i wiele zajęć praktycznych. Będą wśród nich m.in. zajęcia z gwiazdami polskiej lekkiej atletyki - Joanną Jóźwik, Adamem Kszczotem, Natalią Bukowiecką. Nie zabraknie też zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin niezbędnych w treningu biegacza, choćby dietetyków, lekarzy, fizjoterapeutów czy psychologów. W sobotę wieczorem odbędzie się wyjątkowy bieg, który towarzyszy konferencji.

"PKO Dycha pod Krokwią", czyli bieg, który jest jedyny i unikatowy w swoim rodzaju, bo biegać tutaj w tak trudnym terenie, gdzie przewyższeń mamy naprawdę mnóstwo, nie jest łatwo. Można zobaczyć, że profesjonaliści też potrafią na niej cierpieć. A do tego sceneria jest nie do podrobienia, wydaje się, że to, co widzimy z ulicy, to jest ściana drzew, ale kiedy tam się zagłębimy w te trasy, to okazuje się, że to jest zupełnie inny ekosystem, można tu spotkać również dziką zwierzynę, jelenie praktycznie codziennie pasą się na stadionie, więc w takim anturażu aż wstyd jest po prostu nie wziąć głębokiego oddechu i powiedzieć "Boże, jak tu jest pięknie" - zaznacza Kszczot.

Konferencja skierowana do biegaczy amatorów potrwa w Zakopanem do niedzieli.