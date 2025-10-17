Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oraz dyrektor ds. komunikacji Steven Cheung w obraźliwy sposób zareagowali na pytanie dziennikarza portalu HuffPost dotyczące wyboru Budapesztu jako potencjalnego miejsca spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Na pytanie, kto zasugerował stolicę Węgier, Leavitt odpowiedziała: "twoja matka to zrobiła", a Cheung dodał jedynie: "twoja matka".

Biały Dom obraźliwie odpowiedział na pytanie dziennikarza o lokalizację szczytu w Budapeszcie (Zdjęcie ilustracyjne) / Andrew Leyden / NurPhoto via AFP / East News

Przedstawiciele Białego Domu obraźliwie odpowiedzieli na pytanie dziennikarza dot. spotkania Putin-Trump.

W ich słowach pojawiło się odniesienie do matki pytającego.

Jeden ze wspomnianych urzędników zasłynął już komentarzami z użyciem inwektyw.

Portal HuffPost zwrócił uwagę, że Budapeszt ma szczególne znaczenie historyczne - to właśnie tam w 1994 roku podpisano tzw. Memorandum Budapeszteńskie, w którym Rosja zobowiązała się do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy w zamian za rezygnację Kijowa z broni jądrowej. Rosja złamała te zobowiązania najpierw w 2014 roku, anektując Krym, a następnie w 2022 roku, dokonując pełnej inwazji na Ukrainę.

Według HuffPost nie wiadomo, czy Donald Trump jest świadomy historycznego kontekstu Budapesztu i znaczenia memorandum.

Obraźliwe odpowiedzi Leavitt i Cheunga wpisują się w szerszy trend lekceważącego traktowania dziennikarzy przez przedstawicieli Białego Domu. Oboje wielokrotnie używali wulgarnych określeń wobec reporterów, a Cheung wcześniej nazwał autora tekstu o Budapeszcie "naprawdę k... głupim". Byłego szefa FBI Jamesa Comeya określił natomiast jako "jednego z najgłupszych s...synów w historii ludzkości".

Według magazynu "Vanity Fair" Cheung jest autorem strategii komunikacyjnej Białego Domu, która jest "nieograniczona tradycyjnymi i przestarzałymi obyczajami politycznymi".