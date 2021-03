Slavia Praga wyeliminowała wczoraj z Glasgow Rangers z Ligi Europy. Sukces przyćmiła sytuacja z 61. minuty meczy, po której urazu doznał Ondrej Kolar, a czerwoną kartkę zobaczył Kemar Roofe. Głośno jest też o oskarżeniach o rasizm wobec Ondreja Kudeli i bójce w tunelu.

Brutalny faul w meczu Glasgow Rangers - Slavia Praga / Andrew Milligan / POOL / PAP/EPA

Piłkarze Stevena Gerrarda przed spotkaniem rewanżowym mieli spore szanse na awans do najlepszej ósemki Ligi Europy. Z Pragi wywieźli bowiem remis 1:1. Mecz na własnym stadionie nie poszedł jednak po myśli Szkotów.

Rangersi stracili bramkę w 14. minucie po strzale Nigeryjczyka Petera Olayinki, a w 74. wynik ustalił Rumun Nicolae Stanciu. Co więcej, gospodarze kończyli spotkanie w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Kemara Roofe'a (61. minuta; Jamajczyk kilka chwil wcześniej wszedł na boisko z ławki rezerwowych) oraz Nigeryjczyka Leona Baloguna (73.).

To właśnie o faulu, który wyeliminował z dalszej gry Kemara Roofe’a mówi się więcej niż o przegranej klubu z Glasgow. Wszystko przez niezwykle brutalne zachowanie ofensywnego piłkarza.

Brutalny faul piłkarza Rangers / Ian MacNicol / POOL / PAP/EPA



W 61. minucie spotkania Roofe chciał opanować piłkę po długim, górnym podaniu swojego kolegi. Futbolówka skozłowała, a Roofe chcąc ją przejąć, wyprostował nogę. W tym samym momencie interweniować próbował bramkarz Slavii, Ondrej Kolar. Rofee korkiem zaatakował Czecha. But zatrzymał się na twarzy bramkarza. Po zderzeniu Kolar padł na ziemię, długo się nie podnosił, z ran polała się krew. Bramkarz musiał opuścić boisko, a sędzia pokazał napastnikowi czerwoną kartkę.

Po meczu opublikowane zostały zdjęcia twarzy Ondreja Kolara. Widać na nich sporego rozmiaru rozcięcia. Roofe może się spodziewać kary dyscyplinarnej.

To nie jedyne kontrowersje tego spotkania. Glen Kamar oskarżył obrońcę Ondreja Kudelę o rasizm. Czeski piłkarz miał zamknąć usta reprezentantowi Finlandii i rzucić niewybrednym komentarzem. Wybuchła awantura, którą udało się opanować sędziemu. To nie był jednak koniec. Po ostatnim gwizdku, w tunelu Kudela miał zostać pobity przez Kamarę. Czesi wezwali policję, która eskortowała zespół do hotelu. Wszystko widzieli przedstawiciele UEFA.

Glen Kamara i piłkarze Slavii / Ian MacNicol / POOL / PAP/EPA

Trwa przerzucanie się oskarżeniami. Mogę tylko powiedzieć, że mój zawodnik przekazał mi, że został obrażony na tle rasistowskim - mówił podczas konferencji prasowej Steven Gerrard. Jestem dumny z solidarności jaką okazali moi zawodniczy. Sytuacją zajmie się UEFA, mam nadzieję, że to nie zostanie zamiecione pod dywan- dodał.

Czesi w oświadczeniu przekazali, że Ondrej Kolar po jednym z brutalnych fauli miał powiedzieć do Kamara "you’re fucking guy". Ich zdaniem Kolar nie obraził rywala na tle rasistowskim.