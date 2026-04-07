Wisła Kraków musi zmierzyć się z poważnym osłabieniem w kluczowej fazie sezonu. Angel Rodado, najlepszy strzelec pierwszej ligi, przejdzie operację kontuzjowanego barku i nie pojawi się już na boisku do końca rozgrywek. To ogromny cios dla lidera tabeli, który już wcześniej stracił drugiego napastnika, Jordiego Sancheza.

Kacper Duda i Angel Rodado z Wisły Kraków oraz Kamil Kruk z Górnika Łęczna / Łukasz Gągulski / PAP

Hiszpan doznał urazu w końcówce meczu z Górnikiem Łęczna, wygranego przez Wisłę 3:2.

Wisła Kraków, lider pierwszej ligi piłkarskiej, musi zmierzyć się z ogromnym problemem kadrowym. Angel Rodado, kluczowy napastnik zespołu i lider klasyfikacji strzelców, nie pojawi się już na boisku w tym sezonie. Klub oficjalnie poinformował, że Hiszpan przejdzie operację lewego barku po urazie odniesionym w końcówce poniedziałkowego meczu z Górnikiem Łęczna.

Decyzja o zabiegu została podjęta po konsultacjach sztabu medycznego z zawodnikiem. Rodado w najbliższych dniach przejdzie dodatkowe badania, a operacja zaplanowana jest na przyszły tydzień. Zgodnie z aktualnymi diagnozami, napastnik będzie wyłączony z gry do końca sezonu.

Statystyki mówią same za siebie

Angel Rodado to bez wątpienia jeden z najważniejszych piłkarzy Wisły Kraków w ostatnich latach. W barwach "Białej Gwiazdy" występuje już czwarty sezon, a jego dorobek budzi podziw - w 137 oficjalnych spotkaniach zdobył aż 88 bramek.

W trwającym sezonie Hiszpan prezentował się znakomicie, notując 21 trafień i 2 asysty w 26 meczach. Tak imponujące statystyki sprawiły, że Rodado pewnie przewodzi klasyfikacji strzelców 1. ligi.

Problemy zdrowotne napastnika

To nie pierwszy raz, gdy Angel Rodado zmaga się z problemami zdrowotnymi. W poprzednich latach również miał kłopoty z barkiem, jednak wtedy decydował się na leczenie zachowawcze, co pozwalało mu szybko wracać do gry. Tym razem jednak uraz okazał się na tyle poważny, że konieczna jest interwencja chirurgiczna.

Sytuacja kadrowa Wisły Kraków staje się coraz trudniejsza. Drużyna, która z dorobkiem 56 punktów prowadzi w tabeli, będzie musiała radzić sobie bez swoich dwóch kluczowych napastników. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu kontuzji stawu skokowego doznał Jordi Sanchez, a jego powrót na boisko w tym sezonie stoi pod znakiem zapytania.

Przed Wisłą siedem ostatnich, niezwykle ważnych spotkań, które zdecydują o losach awansu. Najbliższy mecz krakowianie rozegrają na wyjeździe z Polonią Bytom. Brak Rodado i Sancheza to ogromne wyzwanie dla trenera Mariusza Jopa, który będzie musiał znaleźć nowe rozwiązania w ofensywie.