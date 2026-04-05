​Stan zdrowia Mircei Lucescu, jednej z największych postaci rumuńskiego futbolu, gwałtownie się pogorszył. 80-letni szkoleniowiec, który niedawno przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Rumunii, trafił na oddział intensywnej terapii. Według doniesień lokalnych mediów Lucescu znajduje się w śpiączce i jest podłączony do aparatury podtrzymującej funkcje życiowe.

Mircea Lucescu, były selekcjoner reprezentacji Rumunii, przebywa w ciężkim stanie na oddziale intensywnej terapii w Bukareszcie.

80-latek doznał zawału serca dzień po rezygnacji z funkcji trenera kadry narodowej.

Stan zdrowia szkoleniowca gwałtownie się pogorszył - obecnie jest w śpiączce i wymaga wsparcia aparatury medycznej.

Mircea Lucescu, uznawany za jedną z największych legend rumuńskiej piłki nożnej, od kilku dni przebywa w szpitalu uniwersyteckim w Bukareszcie. Trafił tam po zasłabnięciu podczas treningu reprezentacji narodowej, którą prowadził do niedawna. Sytuacja była poważna, ale stabilna - do czasu. W sobotę stan zdrowia szkoleniowca gwałtownie się pogorszył. Jak informują lokalne media, powołując się na źródła medyczne, Lucescu został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Obecnie znajduje się w śpiączce i jest podłączony do aparatury podtrzymującej funkcje życiowe.

Zawał serca po rezygnacji z funkcji selekcjonera

Jeszcze tydzień temu Mircea Lucescu pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Rumunii. Po nieudanych barażach o awans do mistrzostw świata, w których Rumunia przegrała z Turcją 0:1, federacja ogłosiła, że Lucescu nie będzie dłużej prowadził drużyny narodowej. Dzień po tej decyzji doświadczony trener doznał zawału serca . Początkowo jego stan był określany jako stabilny, jednak już po kilku dniach doszło do poważnego pogorszenia.

Mircea Lucescu to postać doskonale znana nie tylko w Rumunii, ale i na całym świecie. Jako piłkarz był kapitanem reprezentacji podczas mistrzostw świata w 1970 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął długą i pełną sukcesów drogę trenerską. W 1984 roku poprowadził Rumunię w debiucie na mistrzostwach Europy. Pracował w wielu renomowanych klubach, m.in. we Włoszech (Pisa, Brescia, Inter Mediolan), Turcji (Galatasaray, Besiktas, reprezentacja Turcji), Ukrainie (Szachtar Donieck, z którym zdobył Puchar UEFA, Dynamo Kijów) oraz Rosji (Zenit St. Petersburg). Jego osiągnięcia i doświadczenie sprawiły, że był jednym z najbardziej cenionych trenerów w Europie.

Powrót do reprezentacji i nieudana walka o mundial

W 2024 roku Lucescu ponownie objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Rumunii, by spróbować wywalczyć awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Niestety, po porażce z Turcją w barażach marzenia o mundialu musiały zostać odłożone. Te wydarzenia poprzedziły nagłe pogorszenie stanu zdrowia trenera.

Reprezentacja Rumunii będzie jednym z rywali Polski w nadchodzącej edycji Ligi Narodów. Oprócz Rumunii, Biało-Czerwoni zmierzą się także ze Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. Sytuacja zdrowotna Mircei Lucescu rzuca cień na przyszłość rumuńskiej kadry, która będzie musiała poradzić sobie bez swojego legendarnego trenera.