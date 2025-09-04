Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Kijów zaproponował Stanom Zjednoczonym rozważenie specjalnego formatu obrony powietrznej Ukrainy. Propozycje ukraiński przywódca złożył prezydentowi USA w trackie rozmowy, jaką odbył z Trumpem wraz z europejskimi przywódcami.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Mimo toczących się od pewnego czasu negocjacji i rozmów światowych przywódców o zawarciu rozejmu w Ukrainie, ta perspektywa wciąż wydaje się dosyć odległa. Po spotkaniu Donalda Trumpa najpierw z Władimirem Putinem na Alasce, a następnie z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami, pojawiła się nadzieja na przełom.

Komunikat Zełenskiego po rozmowie z Trumpem

Amerykański przywódca wspominał wówczas o spotkaniu Putina z Zełenskim - to jednak nie doszło jak dotąd do skutku. W czwartek za to Donald Trump odbył rozmowę z ukraińskim przywódcą i europejskimi liderami z tzw. koalicji chętnych. Prezydent Ukrainy przekazał w mediach społecznościowych informacje o efektach tych rozmów.

"Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym rozważenie specjalnego formatu jej obrony powietrznej" - przekazał.

Doprecyzował, że rozmowy dotyczyły maksymalnej ochrony ukraińskiego nieba. "Dopóki nie ma pokoju, Ukraińcy nie mogą być zależni od ciągłych rosyjskich ataków, rosyjskie rakiety i drony nie mogą odbierać życia. Ukraina zaproponowała USA rozważenie specjalnego formatu dla ochrony ukraińskiego nieba" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.