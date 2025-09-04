Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Kijów zaproponował Stanom Zjednoczonym rozważenie specjalnego formatu obrony powietrznej Ukrainy. Propozycje ukraiński przywódca złożył prezydentowi USA w trackie rozmowy, jaką odbył z Trumpem wraz z europejskimi przywódcami.

Mimo toczących się od pewnego czasu negocjacji i rozmów światowych przywódców o zawarciu rozejmu w Ukrainie, ta perspektywa wciąż wydaje się dosyć odległa. Po spotkaniu Donalda Trumpa najpierw z Władimirem Putinem na Alasce, a następnie z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami, pojawiła się nadzieja na przełom. 

Komunikat Zełenskiego po rozmowie z Trumpem

Amerykański przywódca wspominał wówczas o spotkaniu Putina z Zełenskim - to jednak nie doszło jak dotąd do skutku. W czwartek za to Donald Trump odbył rozmowę z ukraińskim przywódcą i europejskimi liderami z tzw. koalicji chętnych. Prezydent Ukrainy przekazał w mediach społecznościowych informacje o efektach tych rozmów.

"Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym rozważenie specjalnego formatu jej obrony powietrznej" - przekazał. 

Doprecyzował, że rozmowy dotyczyły maksymalnej ochrony ukraińskiego nieba. "Dopóki nie ma pokoju, Ukraińcy nie mogą być zależni od ciągłych rosyjskich ataków, rosyjskie rakiety i drony nie mogą odbierać życia. Ukraina zaproponowała USA rozważenie specjalnego formatu dla ochrony ukraińskiego nieba" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Szef ukraińskiego państwa zaznaczył, że partnerzy z koalicji chętnych rozmawiali też o tym, jak doprowadzić do rzeczywistego pokoju. Strony omówiły różne opcje, "wywieranie presji, aby silnymi środkami, w szczególności ekonomicznymi, zmusić do zakończenia wojny". 

"Kluczem do pokoju jest pozbawienie rosyjskiej machiny wojennej pieniędzy i zasobów" - oświadczył.

Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu

W czwartek w Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję. Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Po naradzie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, prezydent Francji Emmanuel Macron oznajmił, że 26 krajów jest gotowych do udziału w tzw. siłach reasekuracyjnych bądź rozmieszczając je na lądzie, bądź przez obecność na morzu czy w powietrzu. Wsparcie USA dla gwarancji ma być określone wkrótce.

Urzędniczka Białego Domu przekazała, że prezydent USA Donald Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Zastrzegła, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na Starym Kontynencie, a według Trumpa winę za wojnę ponosi nie tylko Władimir Putin.