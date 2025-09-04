W Turcji nowoczesny jacht o wartości blisko miliona dolarów przewrócił się i zatonął zaledwie kwadrans po opuszczeniu stoczni. Właściciel jednostki oraz załoga musieli ratować się skokiem do morza.

Nowy luksusowy jacht zatonął tuż po zwodowaniu - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek, około 200 metrów od brzegu w rejonie Eregli w prowincji Zonguldak (Turcja).

Jak informuje "Daily Mail", jacht o nazwie Dolce Vento, wart około 940 tysięcy dolarów, został zwodowany po pięciu miesiącach budowy w stoczni Med Yilmaz.

Chwilę po wypłynięciu jednostka zaczęła się przechylać, a następnie przewróciła się na bok i zatonęła.

Na pokładzie znajdował się właściciel, kapitan oraz dwóch członków załogi. Wszyscy zdołali opuścić tonący jacht, zeskoczyć do wody i dopłynąć do brzegu o własnych siłach. Nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz techniczne, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania mające na celu wydobycie wraku. Stocznia zapowiedziała szczegółowe dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Według ekspertów, do podobnych wypadków może prowadzić m.in. błąd w obliczeniach stabilności jednostki.

Śledztwo w sprawie przyczyn zatonięcia jachtu trwa.