Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju jednej serii leku stosowanego w terapii zaburzeń lipidowych. Preparat jest powszechnie przepisywany pacjentom z podwyższonym poziomem cholesterolu i trójglicerydów, a osoby po 65. roku życia mogą otrzymywać go bezpłatnie w ramach listy refundacyjnej "S". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wycofanie dotyczy wyłącznie jednej, ściśle wskazanej partii produktu:
- Grofibrat 200 (Fenofibratum) 200 mg, kapsułki twarde
- opakowanie: 30 kapsułek
- seria: H36032A
- termin ważności: 30.06.2027
- podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska
- numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04921
Jeśli na opakowaniu znajduje się inny numer serii, decyzja GIF go nie obejmuje. Numer partii można znaleźć zarówno na pudełku, jak i na blistrze.