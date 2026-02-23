Dlaczego GIF wycofał lek?

Powodem decyzji był wynik poza ustalonymi normami jakościowymi (tzw. OOS - out of specification), stwierdzony w badaniach stabilności produktu. Chodzi o parametr dotyczący uwalniania substancji czynnej.

W trakcie kontroli wykazano, że w długoterminowym badaniu stabilności jedna z próbek nie spełniła dolnego limitu dla szybkości uwalniania substancji aktywnej. Oznacza to, że lek mógł nie dostarczać organizmowi ilości fenofibratu zgodnej z dokumentacją rejestracyjną.

Czy lek mógł działać słabiej? Zgodnie z uzasadnieniem decyzji, obniżone uwalnianie substancji czynnej może wpływać na skuteczność terapii. W praktyce może to oznaczać:

brak oczekiwanego obniżenia poziomu lipidów,

nieprawidłową ocenę efektów leczenia przez lekarza,

nieuzasadnioną modyfikację terapii.

Nie wskazano natomiast na zagrożenie związane z toksycznością czy zanieczyszczeniem produktu. Problem dotyczy jakości i potencjalnej skuteczności leczenia.

Grofibrat 200 - dla kogo jest przeznaczony?

Grofibrat 200 zawiera fenofibrat - substancję stosowaną w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, w tym:

hipertriglicerydemii,

mieszanych dyslipidemii,

stanów związanych z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Lek jest często przepisywany przez lekarzy rodzinnych i specjalistów, a seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymywać go bezpłatnie w ramach refundacji.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że:

hurtownie i apteki muszą niezwłocznie wycofać wskazaną serię z obrotu,

produkt nie może być dalej sprzedawany ani wydawany pacjentom,

partia objęta decyzją podlega wycofaniu zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Masz w domu serię H36032A? Co zrobić krok po kroku

Osoby, które posiadają opakowanie z numerem serii H36032A, powinny:

Sprawdzić dokładnie numer serii na opakowaniu.

Nie kontynuować stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Skontaktować się z apteką - placówka ma obowiązek przyjąć produkt objęty wycofaniem.

Ustalić z lekarzem dalsze leczenie - możliwe jest przepisanie innej serii lub alternatywnego preparatu z fenofibratem.

W przypadku leków refundowanych co do zasady przysługuje zwrot kosztów za produkt objęty decyzją o wycofaniu. Szczegółowa procedura może zależeć od organizacji procesu przez podmiot odpowiedzialny i dystrybucję. Warto zachować dowód zakupu, jeśli jest dostępny.