Raúl Ramírez, 19-letni bramkarz CD Colindres, zmarł po tym, jak podczas meczu V ligi hiszpańskiej doznał ciężkiego urazu głowy. Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę. Mimo natychmiastowej pomocy i hospitalizacji, życia sportowca nie udało się uratować.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie podczas spotkania V ligi pomiędzy CD Colindres a CD Revilla. 19-letni Raúl Ramírez, bramkarz gospodarzy, zderzył się z rywalem w trakcie interwencji przy dośrodkowaniu. Po zderzeniu młody zawodnik stracił przytomność i doznał zatrzymania akcji serca.

Pierwszej pomocy udzielił mu trener zespołu, Rafa de Peña, który posiadał przeszkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, oraz pielęgniarka obecna na trybunach. Na miejsce szybko przybyła karetka, jednak w drodze do szpitala 19-latek przeszedł kolejne zatrzymanie akcji serca. Został przewieziony do szpitala w Santander, gdzie lekarze przez dwa dni walczyli o jego życie.

W poniedziałek prezes Federacji Piłkarskiej Kantabrii, José Ángel Peláez, potwierdził informację o śmierci mózgowej młodego sportowca. Klub CD Colindres oraz środowisko piłkarskie w całej Hiszpanii wyraziły głęboki żal i wsparcie dla rodziny oraz bliskich golkipera.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wyrazy współczucia i solidarności. Klub Colindres opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przekazał słowa wsparcia rodzinie zmarłego zawodnika. Do kondolencji dołączyli także przedstawiciele lokalnych władz i piłkarskich organizacji.