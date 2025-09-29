Już po pierwszym secie zakończyła się rywalizacja Igi Świątek z Kolumbijką Marią Osorio w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka wygrała pierwszą partię 6:0, a z drugiego seta rywalka zrezygnowała tuż po rozpoczęciu z powodu kontuzji.

Iga Świątek / WU HAO / PAP/EPA

W czwartej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro.

Był to drugi pojedynek 24-letniej Świątek z młodszą o pół roku Osorio w cyklu WTA. Poprzedni - w wielkoszlemowym Australian Open w 2023 roku - Polka również wygrała - w dwóch setach 6:2, 6:3.

Tym razem w pierwszym Świątek nie oddała rywalce nawet gema, choć wcale nie spisywała się rewelacyjnie przy swoim podaniu. Musiała bronić łącznie czterech break pointów, w tym trzech w drugim gemie, gdy rywalka prowadziła 40-0.

Przy stanie 5:0 dla Polki Osorio poprosiła o przerwę medyczną z powodu problemów z mięśniami brzucha. Pomocy udzielano jej także w przerwie między setami, po 17. w sezonie zwycięstwie Świątek "do zera". Po trzech piłkach w drugiej odsłonie Kolumbijka zdecydowała, że nie będzie kontynuować tego pojedynku.

Iga Świątek - Emma Navarro w czwartej rundzie

Świątek zagra teraz z Navarro, która urodziła się niecałe dwa tygodnie wcześniej od Polki. Amerykanka także nie musiała rozegrać w poniedziałek pełnego meczu - przy jej prowadzeniu 6:1, 1:0 skreczowała Francuzka Lois Boisson.

Polka wygrała oba poprzednie pojedynki z tenisistką z Nowego Jorku - w ćwierćfinale tegorocznej edycji Australian Open oraz w 2018 roku w Charleston. Łącznie tenisistka, która w Pekinie jest rozstawiona z numerem 16., wygrała pięć gemów.

W Pekinie Polka gra po raz drugi w karierze. W 2023 roku wywalczyła tytuł.

Iga Świątek najwyżej rozstawiona

Świątek - pod nieobecność liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych - jest najwyżej rozstawiona w tych zawodach. Nie broni punktów sprzed roku, gdyż wtedy tu nie grała, i może odrobić spory dystans do Białorusinki.

Przed rokiem najlepsza była w Pekinie Amerykanka Coco Gauff. W latach 2011 i 2016 imprezę tę wygrała Agnieszka Radwańska.

W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena Fręch i Magda Linette, odpowiednio, w 1. i 2. rundzie.