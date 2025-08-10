"Czy możecie nam powiedzieć, jak zginął, gdzie i dlaczego?" - napisał na platformie X Mohamed Salah, odnosząc się do żałobnego wpisu UEFY na temat śmierci Suleimana Al-Obeida. Z doniesień mediów wynika, że "palestyński Pele" zginął w izraelskim ataku na ludność cywilną oczekującą na pomoc humanitarną w Strefie Gazy. W komunikacie europejskiej centrali piłkarskiej takich informacji nie znajdziemy.

  • W izraelskim ataku na ludność cywilną oczekującą na pomoc humanitarną na południu Strefy Gazy zginął palestyński piłkarz Suleiman Al-Obeid.
  • Komunikat w sprawie śmierci "palestyńskiego Pele" wydała UEFA, nie wspominając jednak, jak, gdzie i dlaczego zginął. Europejskiej centrali wytknął to gwiazdor Liverpoolu Mohamed Salah.
  • Kim był Suleiman Al-Obeid? Ilu sportowców zginęło w Strefie Gazy od początku wojny? Niezbędne informacje znajdziesz w poniższym artykule.

Suleiman Al-Obeid, znany jako "palestyński Pele", został zabity przez siły izraelskie - poinformowały światowe media, w tym brytyjski "Guardian", powołując się na komunikat Palestyńskiego Związku Piłki Nożnej (PFA). 41-letni piłkarz zginął w środę w izraelskim ataku na ludność cywilną oczekującą na pomoc humanitarną na południu Strefy Gazy. Al-Obeid osierocił pięcioro dzieci.

Do śmierci mężczyzny odniosła się w piątek UEFA, nazywając byłego gracza reprezentacji Palestyny "talentem, który dał nadzieję niezliczonym dzieciom, nawet w najciemniejszych czasach". Na oświadczenie europejskiej centrali piłkarskiej zareagował Egipcjanin Mohamed Salah, jedna z największych gwiazd światowej piłki, który - odpowiadając na wpis UEFY - napisał: "Czy możecie nam powiedzieć, jak zginął, gdzie i dlaczego?". 33-letni gwiazdor Liverpoolu już wcześniej apelował o umożliwienie dostarczania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Suleiman Al-Obeid nie żyje. Kim był?

Suleiman Al-Obeid urodził się 24 marca 1984 r. w Gazie, stolicy Strefy Gazy. Karierę piłkarską rozpoczął w zespole Khadamat al-Shati, następnie grał m.in. dla Markaz Shabab al-Am’ari na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu oraz Gaza Sport. W reprezentacji Palestyny zadebiutował w 2007 r., rozgrywając 24 mecze, w których zdobył dwa gole. Jedna z bramek była szczególnej urody - podczas mistrzostw Azji Zachodniej w 2010 r. popisał się efektowną przewrotką w starciu przeciwko Jemenowi. Przez lata zdobył ponad 100 bramek, stając się jedną z największych gwiazd palestyńskiego futbolu.

Zginęło ponad 600 sportowców i członków ich rodzin

Palestyński Związek Piłki Nożnej poinformował, że odejście Suleimana Al-Obeida to kolejny tragiczny przypadek śmierci wśród sportowców w Strefie Gazy od początku wojny. Palestyńska centrala piłkarska przekazała, że od wybuchu konfliktu, tj. od 7 października 2023 r., siły izraelskie zabiły co najmniej 662 sportowców i członków ich rodziny. "Liczba piłkarzy, którzy zostali zabici lub zmarli z głodu, osiągnęła 421, w tym 103 dzieci" - przekazała PFA.