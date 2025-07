​Prezes PZPN Cezary Kulesza zapewnia, że podjął już decyzję w sprawie nowego selekcjonera polskiej kadry. Ukrywa jednak personalia swojego wybrańcy. Opinia publiczna ma poznać nazwisko nowego szkoleniowca po publikacji komunikatu piłkarskiej centrali. Stylem, w jakim odbywa się wybór następcy Michała Probierza wyraźnie rozczarowany jest Łukasz Podolski. "To w ogóle tak nie powinno wyglądać. Najpierw musisz wiedzieć, jak chcesz grać, jakiego profilu szukać, jak ta reprezentacja ma wyglądać" - ocenił światowej sławy piłkarz Górnika Zabrze.

Łukasz Podolski / Zbigniew Meissner / PAP

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera od 12 czerwca, kiedy to w atmosferze konfliktu z liderem kadry Robertem Lewandowskim, do dymisji podał się ówczesny trener Michał Probierz.

Cezary Kulesza już wie, kto zastąpi Michała Probierza

W niedziele z samej góry PZPN popłynęły nowe informacje.

Kierujący federacją Cezary Kulesza oznajmił, że wybrał już nowego selekcjonera, nazwiska jednak nie podał. Myślę, że już wiem, kto będzie selekcjonerem. Ale poczekajmy, będzie komunikat. Ogłosimy to i wszyscy się dowiemy - mówił, zapewniając, że obecnie trwa załatwianie formalności.

Media od początku spekulowały, kto może przejąć polską kadrę. Na giełdzie nazwisk pojawiali się m.in. Jacek Magiera, Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek, Jan Urban czy Maciej Skorża. Ten ostatni, według doniesień medialnych prawdopodobnie był najbliższy pracy z narodową reprezentacją Polski. Były szkoleniowiec m.in. Legii Warszawa i Lecha Poznań miał odmówić Kuleszy. Obecnie prowadzi on klub grający w lidze japońskiej.



Byli też kandydaci z zagranicy. Marek Koźmiński w rozmowie z RMF FM sugerował nawet "opcję chorwacką".

Podolski krytykuje Kuleszę

Wiele jednak wskazuje na to, że Michała Probierza zastąpi Polak. Największe szanse na pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej ma obecnie wspomniany Jan Urban, który po tym, jak został zwolniony z Górnika Zabrze pozostaje bez pracy.

Portal goal.pl zapytał o opinię na ten temat Łukasza Podolskiego, który po imponującej międzynarodowej karierze powrócił na Śląsk, skąd wyruszył w piłkarski świat. Jak przekonywał, Cezary Kulesza musi najpierw wiedzieć, jakiego chce selekcjonera.

Podolski zwrócił uwagę na to, że z wypowiedzi prezesa PZPN wynika, że "nie ma określonej wizji ławki trenerskiej i gry zespołu". Wskazał, że skoro Kulesza może samodzielnie wybrać selekcjonera, to powinien mieć jakieś wyobrażenie o reprezentacji. To w ogóle tak nie powinno wyglądać. Najpierw musisz wiedzieć, jak chcesz grać, jakiego profilu szukać, jak ta reprezentacja ma wyglądać - powiedział Łukasz Podolski.

Włodarzom PZPN na czele z wybranym niedawno na kolejną kadencję prezesa federacji piłkarskiej Cezarym Kuleszą powoli ucieka czas. Już 4 września kadra zmierzy się w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu z Holandią. Sytuacja Biało-czerwonych w grupie nie jest dobra, a rywal z absolutnie najwyższej półki.