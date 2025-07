Piłkarska reprezentacja Polski kobiet przegrała 0:2 z Niemkami w swoim pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Szwajcarii. Obie bramki padły po przerwie. Strzeliły je Jule Brand i Lea Schueller.

Ewa Pajor / PAP/EPA / PAP

Spotkanie miało szczególny charakter - był to debiut Biało-Czerwonych w finałach mistrzostw Europy. Polki rozpoczęły turniej od najtrudniejszego możliwego rywala - utytułowanej reprezentacji Niemiec, ośmiokrotnych triumfatorek na Euro.

Polki ambitnie rozpoczęły mecz, starając się odeprzeć ataki rywalek i szukać swoich szans w kontratakach. Do przerwy utrzymały bezbramkowy remis, co dawało nadzieję na niespodziankę. Niestety, po zmianie stron przewaga Niemek była już widoczna, co zaowocowało dwoma trafieniami.

Choć wynik nie jest korzystny, sam występ w turnieju jest historycznym momentem dla polskiego futbolu kobiecego. Biało-Czerwone pokazały zaangażowanie i wolę walki, a doświadczenie zdobyte w starciu z tak klasowym przeciwnikiem może zaprocentować w kolejnych meczach. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwone zmierzą się ze Szwecją.