Zmasowany atak na Ukrainę

"Rosja wystrzeliwuje dziesiątki dronów, uderzając w Ukrainę i może zaatakować rakietami" - poinformował HUR, czyli wojskowy wywiad Ukrainy, który podlega bezpośrednio Ministerstwu Obrony. Oświadczenie cytuje "Ukraińska Prawda". W Kijowie i innych miastach słychać alarm przeciwlotniczy, a ludzie dostają komunikaty o zejściu do schronów.

Jak informują służby, "w pierwszej fali ataku agresor wykorzystał znaczną liczbę dronów uderzeniowych, aby przeciążyć ukraiński system obrony powietrznej i zaatakować cele cywilne".

Drony lecą m.in. w kierunku naszej granicy

Według doradcy ministra obrony Ukrainy Serhieja Bieskrestnowa, rosyjskie drony przemieszczają się wzdłuż granicy Republiki Białorusi w odległości 5-10 km w "licznych rojach". Część z nich - jak zauważają lokalne władze - lecą na zachód Ukrainy, w tym na obwód wołyński przy granicy z Polską.

Bieskrestnowa, że Kreml liczy na przeciążenie ukraińskiej obrony powietrznej, aby jak najwięcej celów mogło przedostać się głęboko w głąb kraju na zachód.