Wtorkowy wieczór może przejść do historii polskiej piłki nożnej. Reprezentacja Polski stanie przed szansą, by po raz pierwszy od 96 lat pokonać Szwedów na ich własnym terenie. Stawka jest ogromna – awans na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Niestety statystyki i historia nie są po stronie Biało-Czerwonych.

Polacy podczas ostatniego meczu barażowego z Albanią / Leszek Szymański / PAP

Dotychczasowe pojedynki Polski ze Szwecją to prawdziwa sinusoida emocji, choć niestety z przewagą tych negatywnych. W 28 rozegranych meczach Polacy zwyciężali tylko dziewięciokrotnie, cztery razy padł remis, a aż 15 razy górą byli Szwedzi.

Jeszcze gorzej wygląda zestawienie spotkań rozgrywanych na szwedzkiej ziemi - tylko dwa zwycięstwa, oba przedwojenne, w latach 1922 i 1930.

Od tamtej pory Szwedzi konsekwentnie odprawiali Polaków z kwitkiem. W ostatnich dziesięciu meczach rozegranych w Szwecji, gospodarze triumfowali aż ośmiokrotnie, a dwukrotnie padł remis. Szczególnie bolesne są trzy ostatnie spotkania, w których Szwedzi nie pozostawili złudzeń, kto rządzi na własnym boisku. Ostatni pojedynek, rozegrany 5 czerwca 2004 roku, zakończył się wygraną gospodarzy 3:0.

Jan Urban na konferencji prasowej przed meczem eliminacyjnym / Tomasz Staniszewski

Klątwa, która trwa niemal 100 lat

Ostatni raz polscy piłkarze cieszyli się ze zwycięstwa w Szwecji 28 września 1930 roku. Wówczas, w Sztokholmie, Biało-Czerwoni rozgromili gospodarzy 3:0. Był to czas, gdy piłka nożna dopiero zyskiwała na popularności, a światowe turnieje dopiero raczkowały. Od tamtej pory minęły niemal całe epoki w futbolu, a kolejne pokolenia polskich piłkarzy próbowały - bezskutecznie - powtórzyć ten sukces.

Przebłyski nadziei i bolesne rozczarowania

Choć ogólny bilans spotkań nie jest korzystny, zdarzały się momenty, gdy Polacy potrafili zaskoczyć Szwedów. Najbardziej pamiętny jest mecz podczas mundialu w 1974 roku w Stuttgarcie, kiedy to drużyna Kazimierza Górskiego wygrała 1:0 w drugiej fazie grupowej.

Niestety, w ostatnich latach to Szwedzi częściej wychodzili zwycięsko z bezpośrednich pojedynków. W 2021 roku, podczas mistrzostw Europy w Sankt Petersburgu, Polacy ulegli 2:3, odpadając z turnieju już w fazie grupowej.

Złe wspomnienia z szeregu potyczek ze Skandynawami poprawiło barażowe zwycięstwo w Chorzowie niemal równo cztery lata temu, które zdecydowało o awansie Polaków do mundialu w Katarze.

Konferencja prasowa przed meczem eliminacyjnym / Tomasz Staniszewski

Kolejne rozdziały rywalizacji już wkrótce

Niezależnie od wtorkowego wyniku, historia rywalizacji Polski ze Szwecją nie zakończy się w tym roku. Obie drużyny trafiły do jednej grupy dywizji B Ligi Narodów, co oznacza, że jesienią czekają nas kolejne emocjonujące pojedynki. Czy Polacy zdołają wreszcie przełamać szwedzką klątwę i zbudować nową, lepszą serię?

Tak wyglądał przebieg dotychczasowych spotkań na szwedzkiej ziemi:

28.05.1922, Sztokholm: Szwecja - Polska 1:2 (0:1)

18.05.1924, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:1 (1:0)

03.10.1926, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (3:0)

28.09.1930, Sztokholm: Szwecja - Polska 0:3 (0:2)

23.05.1934, Sztokholm: Szwecja - Polska 4:2 (2:1)

14.09.1947, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:4 (3:2)

07.10.1964, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:3 (2:3)

21.08.1985, Malmoe: Szwecja - Polska 1:0 (0:0)

07.05.1989, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:1 (0:0) el. MŚ

07.05.1992, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:0 (3:0)

22.05.1997, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:2 (2:0)

09.10.1999, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:0 (0:0) el. ME

11.06.2003, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:0 (2:0) el. ME

05.06.2004, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (1:0)

Mecz Polska - Szwecja odbędzie się we wtorek o godz. 20:45.