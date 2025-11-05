Pełne emocji – takie były środowe mecze 4. kolejki Ligi Mistrzów. Barcelona - z Wojciechem Szczęsnym w podstawowym składzie i Robertem Lewandowskim, który wszedł z ławki - zremisowała na wyjeździe z Club Brugge 3:3. Karabach Agdam Mateusza Kochalskiego zremisował z Chelsea 2:2.

Club Brugge i FC Barcelona zagrały emocjonujące spotkanie w Lidze Mistrzów / EPA/OLIVIER MATTHYS / PAP

Club Brugge-FC Barcelona

Barcelonie mecz w Belgii od początku się nie układał. Gospodarzom już w szóstej minucie prowadzenie dał Nicolo Tresoldi.

Co prawda "Duma Katalonii" wyrównała zaledwie dwie minuty później za sprawą Ferrana Torresa, ale na dobre przejąć kontroli nie potrafiła. W efekcie jeszcze dwukrotnie musiała gonić wynik.