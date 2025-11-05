Polska negocjuje z USA umowę o imporcie skroplonego gazu (LNG), który następnie będzie dostarczany Słowacji i Ukrainie. Porozumienie miałoby zacieśnić relacje między Unią Europejską i amerykańskim sektorem energetycznym.
Jak informuje agencja Reutera, Polska pracuje nad umową o imporcie skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA, który będzie dostarczany na Ukrainę i Słowację.
Jeden z informatorów Reutersa podaje, że urzędnicy spodziewają się ogłosić wspólną deklarację o zwiększeniu importu po spotkaniu stron na transatlantyckiej konferencji energetycznej w Atenach, które odbędzie się pod koniec tego tygodnia.
"Potem rozpoczną się rozmowy na temat warunków dostaw na Słowację" - przekazano.
Potencjalne wolumeny gazu przesyłanego na południe przez Polskę mogłyby wynieść nawet 4 do 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi roczne zużycie gazu na Słowacji.
Oczekuje się, że będzie to najnowsza z serii niedawnych umów energetycznych zawartych między przedstawicielami rządu i firmami z Europy i USA w odpowiedzi na naciski Waszyngtonu na zwiększenie eksportu amerykańskiego gazu i technologii.
Departament Energii USA nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz. Polskie Ministerstwo Energii odmówiło komentarza - podaje agencja Reutera.