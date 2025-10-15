Anglia zapewniła sobie awans na piłkarski mundial 2026 jako pierwsza drużyna ze Starego Kontynentu. W innych meczach eliminacyjnych nie brakowało emocji - Cristiano Ronaldo pobił kolejny rekord, a Portugalia musi jeszcze poczekać na świętowanie. Dwoje dziennikarzy zostało rannych podczas starć, do jakich doszło we wtorek w Udine w związku z meczem Włoch z Izraelem.

Cristiano Ronaldo znów pokazał swoją magię / TIAGO PETINGA / PAP/EPA

Anglia jako pierwsza europejska drużyna zapewniła sobie awans na mundial 2026 po efektownym zwycięstwie 5:0 nad Łotwą.

Cristiano Ronaldo pobił rekord liczby goli w eliminacjach MŚ (41 bramek), ale Portugalia po remisie z Węgrami 2:2 musi jeszcze poczekać na awans.

Serbia pokonała Andorę 3:1, a Irlandia po wygranej z Armenią 1:0 depcze po piętach Węgrom w walce o baraże.

Włosi po zwycięstwie 3:0 nad Izraelem zapewnili sobie miejsce w barażach, a mecz odbył się przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa .

Anglia melduje się na mundialu

Anglia została pierwszą europejską reprezentacją, która wywalczyła awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026. W meczu rozegranym w Rydze podopieczni Thomasa Tuchela rozgromili Łotwę 5:0. Bohaterem spotkania był Harry Kane, który jeszcze przed przerwą zdobył dwa gole, w tym jednego z rzutu karnego. To już trzynasty mecz kapitana Anglików z więcej niż jednym trafieniem w barwach narodowych - nowy rekord w historii reprezentacji.

Zwycięstwo nad Łotwą było szóstą z rzędu wygraną Anglików w eliminacjach, co zapewniło im pierwsze miejsce w grupie i bilet do USA, Kanady i Meksyku.

Błysk Ronaldo w Lizbonie

W Lizbonie emocji nie brakowało. Portugalia tylko zremisowała z Węgrami 2:2, choć dwa gole dla gospodarzy zdobył niezawodny Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie tylko powiększył swój dorobek bramkowy do 143 trafień w kadrze, ale także pobił rekord liczby goli w eliminacjach mistrzostw świata - ma ich już 41 w 50 występach.

Węgrzy objęli prowadzenie po rzucie rożnym, ale Ronaldo szybko odpowiedział dwoma trafieniami. Ostatecznie jednak Dominik Szoboszlai wyrównał w doliczonym czasie gry, a lider grupy F musi odłożyć świętowanie awansu.

Serbia z problemami, Irlandia depcze po piętach Węgrom

W innym meczu grupy K Serbia, prowadzona tymczasowo przez Zorana Mirkovica, pokonała Andorę 3:1, choć przez długi czas gospodarze stawiali opór faworytom. W grupie F Węgry mają już 5 punktów i wciąż liczą się w walce o baraże, a mocno naciska ich Irlandia, która u siebie pokonała Armenię 1:0 po golu Evana Fergusona. Goście kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce.

Protesty w związku z meczem Włochy - Izrael

Spotkanie Włochów z Izraelem w Udine odbyło się w wyjątkowych okolicznościach - stadion był pod specjalnym nadzorem, a hotel izraelskiej drużyny ochraniali snajperzy. W czasie manifestacji propalestyńskich doszło do starć z policją, w których rannych zostało dwóch dziennikarzy. Według włoskiej agencji prasowej poważny jest stan lokalnego dziennikarza, zranionego w głowę, w chwili gdy trwały starcia między grupą atakujących manifestantów a policją. Doznał on urazu czaszki.

Obrażenia odniosła także dziennikarka telewizji RAI. Jej stan nie budzi obaw - wyjaśniła Ansa.

Na boisku Italia długo nie mogła przełamać defensywy rywali, ale ostatecznie wygrała 3:0 po dwóch golach Mateo Reteguiego i trafieniu Gianluki Manciniego. Dzięki temu Włosi zapewnili sobie drugie miejsce w grupie I i prawo gry w barażach.

Hiszpania i Turcja grają o bezpośredni awans

W grupie E kwestia bezpośredniego awansu pozostaje otwarta. Hiszpania rozbiła Bułgarię 4:0, a Turcja pokonała Gruzję 4:1. O wszystkim zdecyduje bezpośredni mecz tych drużyn, zaplanowany na 18 listopada w Sewilli. Hiszpanie mają przewagę punktową i świetny bilans bezpośrednich spotkań.

Zasady eliminacji

Bezpośredni awans na mundial uzyskają zwycięzcy wszystkich grup eliminacyjnych. Drużyny z drugich miejsc, w tym najprawdopodobniej Polska, trafią do baraży, gdzie dołączą do nich cztery najlepsze zespoły z Ligi Narodów. Przyszłoroczne mistrzostwa świata odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku i po raz pierwszy zagra w nich aż 48 reprezentacji.