Polska pewnie pokonała Litwę w Kownie i ma komfortową drogę do baraży mistrzostw świata. Reprezentacja prowadzona przez Jana Urbana pokazała jakość i zespołowość, wygrywając 2:0 po bramkach Szymańskiego i Lewandowskiego.

Polska reprezentacja była zdecydowanie lepsza od Litwy i zasłużenie wygrała 2:0 w Kownie. Tym samym Biało-Czerwoni umocnili się na drugim miejscu grupy eliminacyjnej i ma niemal pewne miejsce w barażach do mistrzostw świata. W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski.

Na trybunach stadionu w Kownie zasiedli premierzy obu krajów Litwy i Polski - Inga Ruginiene i Donald Tusk.

Litwa - Polska 0:2 (0:1).

Bramki: Sebastian Szymański (15-rzut rożny), Robert Lewandowski (64-głową).

Żółte kartki: Litwa - Vykintas Slivka, Edwinas Girdvainis. Polska - Bartosz Slisz, Przemysław Wiśniewski. 

Sędzia: Ondrej Berka (Czechy). Widzów: 11 741.

W drugim meczu "polskiej" grupy Holandia rozgromiła Finlandię 4:0. 

Holandia w sześciu meczach eliminacji MŚ zdobła 16 pkt i prowadzi w grupie G. Drugie miejsce zajmuje Polska z 13 punktami, a trzecia jest Finlandia - 10 pkt.

Tak relacjonowaliśmy mecz Polski z Litwą

64 minuta i Lewandowski! Szymański świetnie przedarł się w pole karne Litwinów i posłał piłkę "na nos" Lewandowskiemu. Piękna główka kapitana Polski i prowadzimy już 2:0. Można się uspokoić, bo Litwini kilka razy zagrozili naszej bramce.

Do przerwy Polacy prowadzą z Litwą i trzeba przyznać, że prowadzą zasłużenie. Biało-Czerwoni grają nieźle, szybko i momentami z polotem. Zabrakło zimnej krwi, by podwyższyć rezultat, ale z drugiej strony gospodarze spotkania praktycznie nie zagrozili bramce Skorupskiego. W drugim meczu naszej grupy Finlandia przegrała w Amsterdamie z Holandią aż 4:0. Ten wynik praktycznie kończy fińskie marzenia o awansie do mundialu, natomiast Polaków stawia w wyśmienitej sytuacji.

15 minuta i Szymański! Przedziwna bramka polskiego pomocnika. Sebastian Szymański wkręcił piłkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Polska prowadzi z Litwą!

Mecz rozpoczął się w Kownie o 20:45.

Polacy występują w składzie: 1-Łukasz Skorupski - 3-Przemysław Wiśniewski, 5-Jan Bednarek, 14-Jakub Kiwior - 2-Matty Cash, 13-Jakub Kamiński, 17-Bartosz Slisz, 20-Sebastian Szymański, 10-Piotr Zieliński, 21-Michał Skóraś - 9-Robert Lewandowski (kapitan).

Litwini zagrają wyjściową jedenastką: 12-Tomas Svedkauskas - 17-Pijus Sirvys, 18-Vilius Armalas, 4-Edvinas Girdvainis, 2-Artemijus Tutyskinas - 22-Paulius Golubickas, 15-Gvidas Gineitis, 11-Gratas Sirgedas, 13-Justas Lasickas - 10-Fedor Cernych (kapitan), 14-Vykintas Slivka.