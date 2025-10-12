Polska pewnie pokonała Litwę w Kownie i ma komfortową drogę do baraży mistrzostw świata. Reprezentacja prowadzona przez Jana Urbana pokazała jakość i zespołowość, wygrywając 2:0 po bramkach Szymańskiego i Lewandowskiego.

Litwa - Polska - mecz eliminacji do MŚ / Piotr Nowak / PAP

Polska reprezentacja była zdecydowanie lepsza od Litwy i zasłużenie wygrała 2:0 w Kownie. Tym samym Biało-Czerwoni umocnili się na drugim miejscu grupy eliminacyjnej i ma niemal pewne miejsce w barażach do mistrzostw świata. W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski.

Na trybunach stadionu w Kownie zasiedli premierzy obu krajów Litwy i Polski - Inga Ruginiene i Donald Tusk.

Litwa - Polska 0:2 (0:1).

Bramki: Sebastian Szymański (15-rzut rożny), Robert Lewandowski (64-głową).

Żółte kartki: Litwa - Vykintas Slivka, Edwinas Girdvainis. Polska - Bartosz Slisz, Przemysław Wiśniewski.



Sędzia: Ondrej Berka (Czechy). Widzów: 11 741.

W drugim meczu "polskiej" grupy Holandia rozgromiła Finlandię 4:0.

Holandia w sześciu meczach eliminacji MŚ zdobła 16 pkt i prowadzi w grupie G. Drugie miejsce zajmuje Polska z 13 punktami, a trzecia jest Finlandia - 10 pkt.

Tak relacjonowaliśmy mecz Polski z Litwą

64 minuta i Lewandowski! Szymański świetnie przedarł się w pole karne Litwinów i posłał piłkę "na nos" Lewandowskiemu. Piękna główka kapitana Polski i prowadzimy już 2:0. Można się uspokoić, bo Litwini kilka razy zagrozili naszej bramce.