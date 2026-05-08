Niemiecka policja poinformowała w piątek, że kierowca transportu gotówki został wzięty jako zakładnik w oddziale banku oszczędnościowego w Sinzig, mieście na zachodzie Niemiec. Prawdopodobnie jest kilku napastników.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W mieście Sinzig doszło do poważnego incydentu - kilku sprawców wtargnęło do oddziału banku i wzięło zakładnika. Na miejscu trwa szeroko zakrojona akcja policyjna. Zakładnikiem jest kierowca pojazdu przewożącego pieniądze. Policja nie ujawnia szczegółów ze względów taktycznych.
Dziś rano niemiecka policja została poinformowana, że w oddziale Volksbanku w centrum Sinzig, doszło do incydentu. Uzbrojony napastnik miał wziąć kierowcę przewożącego gotówkę jako zakładnika.
Pierwsze doniesienia mówiły o napadzie na bank. Ale obecnie policja tego nie potwierdza.
Do Sinzig zjechały znaczne siły policji. Centrum zostało całkowicie odgrodzone, a nad miastem krąży helikopter.
Policja poinformowała, że obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców poza odgrodzonym obszarem. Rzecznik policji w Koblencji, Jürgen Fachinger, powiedział, że mieszkańcy strefy odgrodzonej nie powinni na razie opuszczać swoich domów i mieszkań.
Policja prosi też o nierozpowszechnianie fałszywych informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Policja nie podaje szczegółów akcji. Nie wiadomo, czy jest tylko jeden zakładnik, czy napastnicy są uzbrojeni. Musimy poczekać i zobaczyć, jak sytuacja rozwinie się w ciągu najbliższych minut i godzin - powiedział Fachinger. Rzecznik dodał, że policja zachowuje szczególną ostrożność w przekazywaniu informacji, częściowo dlatego, że napastnicy mogą czytać te wiadomości w mediach.
Obecnie zakładamy, że w banku znajduje się kilku sprawców i zakładników. Jednym z zakładników jest kierowca konwoju z pieniędzmi - zaznaczył rzecznik policji.
Jak relacjonuje Bild, rano opancerzona ciężarówka przewożąca gotówkę podjechała przed bank. Kierowca wysiadł i w tym momencie nieznany mężczyzna zatrzymał go i zagroził mu. Napastnik i pracownik, według ralcji, znajdują się teraz w skarbcu banku.
Artykuł aktualizowany.