Pogoń Szczecin szykuje transferowy hit, jakiego w polskiej Ekstraklasie jeszcze nie było. Jak twierdzi serwis Weszło, szczeciński klub zamierza ściągnąć Samuela Greenwooda - ofensywnego pomocnika z Leeds United, który ma na swoim koncie występy w Premier League. Według nieoficjalnych doniesień, transfer Anglika ma być rekordowy zarówno pod względem kwoty, jak i zarobków piłkarza.

Sam Greenwood (po lewej) i Christian Eriksen / John Walton / PAP/EPA

Samuel Greenwood rozpoczynał karierę w Hebburn Town F.C. Był też w akademiach Sunderlandu oraz Arsenalu, skąd trafił do Leeds United. 23-letni ofensywny pomocnik, który może grać także jako skrzydłowy lub napastnik, ma na koncie występy w angielskich reprezentacjach juniorskich oraz w tamtejszej młodzieżówce.

Piłkarz ma za sobą 25 występów w Premier League w barwach Leeds United, w których zdobył jedną bramkę. Ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniach w klubach Championship - Middlesbrough oraz Preston North End. W minionym sezonie w barwach Preston rozegrał 38 meczów, strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty.

Rekordowe kwoty w Ekstraklasie

Pogoń Szczecin nie rozpoczęła sezonu zgodnie z oczekiwaniami. Po sześciu kolejkach drużyna zdobyła zaledwie siedem punktów i zajmuje odległe, jedenaste miejsce w tabeli. Co więcej, rozegrała więcej spotkań niż cztery ekipy, które znajdują się za nią. Dotychczasowe letnie wzmocnienia nie spełniły pokładanych w nich nadziei, dlatego klub postanowił sięgnąć po głośne nazwisko.

Według informacji Weszło, transfer Greenwooda do Pogoni Szczecin ma być rekordowy zarówno pod względem kwoty odstępnego, jak i zarobków piłkarza. Portal Transfermarkt wycenia Anglika na 4,5 miliona euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to największy transfer w historii polskiej Ekstraklasy.

Nowa jakość w polskiej lidze?

Sprowadzenie piłkarza z takim CV to nie tylko ogromne wzmocnienie dla Pogoni, ale także sygnał, że polskie kluby są w stanie przyciągać zawodników z renomowanych lig europejskich. Czy Sam Greenwood odmieni oblicze szczecińskiej drużyny i pomoże jej wrócić na zwycięską ścieżkę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.