Robert Lewandowski ma swoje lata i trzeba go szanować - przekonywał na konferencji prasowej przed towarzyskim meczem z Mołdawią selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Komentując absencję kapitana Biało-Czerwonych na zgrupowaniu kadry, szkoleniowiec zapewnił, że drużyna zrobi wszystko i jest gotowa, aby wygrać dwa najbliższe mecze.

Robert Lewandowski i Michał Probierz / Leszek Szymański, Jarek Praszkiewicz / PAP

"Należy patrzeć na dobro zawodnika"

Robert Lewandowski o swojej decyzji w sprawie absencji na czerwcowym zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował 26 maja w mediach społecznościowych, dodając, że po ciężkim sezonie ligowym potrzebuje odpoczynku. Selekcjoner Michał Probierz przyznał na poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach, że rozumie decyzję piłkarza.

Cristiano Ronaldo czy Zlatan Ibrahimović w najlepszym okresie, po rozmowach z trenerami, też mieli takie momenty, gdy mogli odpocząć. Pamiętajmy, że Robert rozegrał prawie cztery tysiące minut w sezonie. To normalna kolej rzeczy. On ma też swoje lata, trzeba go szanować. Dla mnie, jako trenera, to zrozumiałe, że należy patrzeć na dobro zawodnika, ale też dobro reprezentacji. Zagramy teraz bez Roberta i zrobimy wszystko, bo inni piłkarze są gotowi, żeby oba mecze wygrać - powiedział.

Selekcjoner chwali Oskara Repkę

Biało-Czerwoni zaczęli w Katowicach zgrupowanie przed najbliższymi meczami - towarzyskim z Mołdawią 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie i cztery dni później w eliminacjach mistrzostw świata z Finlandią w Helsinkach.

Michał Probierz powiedział podczas konferencji prasowej, że piłkarze Interu Mediolan Nicola Zalewski i Piotr Zieliński przyjadą na zgrupowanie dopiero we wtorek, ponieważ dostali od niego dodatkowo dzień wolnego na odpoczynek po finale Ligi Mistrzów. Natomiast ze względów logistycznych również we wtorek dołączy Mateusz Bogusz z meksykańskiego Cruz Azul.

Wśród 26 powołanych piłkarzy jest - po raz pierwszy - pomocnik GKS Katowice Oskar Repka. Z Oskarem mam dłuższą historię, bo kiedy wracał do Polski, a ja pracowałem jako szkoleniowiec Cracovii, to przebywał u nas na testach. Wtedy był jeszcze środkowym obrońcą, a nie defensywnym pomocnikiem. Jak widać, w ciągu kilku lat jego kariera się rozwinęła, zrobił duży postęp. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na treningach i wtedy podejmiemy decyzję dotyczącą ewentualnego debiutu w reprezentacji - zapowiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Michał Probierz dalej wierzy w Kacpra Urbańskiego

Na zgrupowaniu nie ma natomiast Kacpra Urbańskiego. Po wypożyczeniu zimą do Monzy (z FC Bologna) utalentowany pomocnik grał coraz mniej w Serie A, a jego drużyna ostatecznie spadła do niższej ligi.

Ja dalej wierzę w Kacpra. Piłkarze często mają jakieś trudniejsze momenty w karierze, kluczowe są wówczas ich wybory. Ja mu już po Euro 2024 mówiłem, że czeka go najtrudniejszy sezon w karierze, ponieważ teraz będzie musiał już tylko udowadniać. Dlatego życzę Kacprowi powodzenia i wierzę, że szybko wróci na zgrupowanie reprezentacji - podkreślił Michał Probierz.

Pożegnanie Kamila Grosickiego

Jak selekcjoner zamiesza zarządzać siłami zawodników w najbliższych dwóch meczach, z których zdecydowanie ważniejszy jest ten drugi - w Helsinkach? Chcemy zobaczyć na dzisiejszym treningu, jak piłkarze będą wyglądać. Następnie zrobimy badania i dopiero później będziemy oceniać. Musimy również uzgodnić szczegóły dotyczące liczby zmian w meczu z Mołdawią. Wówczas podejmiemy decyzję m.in. w sprawie Kamila Grosickiego - jak będzie wyglądała jego sytuacja i ile minut zagra - odparł szkoleniowiec.

Przypomnijmy, doświadczony piłkarz Pogoni Szczecin, który zakończenie kariery w reprezentacji ogłosił już podczas Euro 2024 w Niemczech, teraz oficjalnie pożegna się z kadrą na boisku. Ustalimy jeszcze dokładnie, w którym momencie Kamil opuści murawę. Czy zejdzie (w trakcie pierwszej połowy - przyp. red.), czy może zrobimy to w przerwie. Jak wspomniałem, to zależy od tego, ile uzgodnimy zmian z reprezentacją Mołdawii. Na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz był oficjalny - zapewnił selekcjoner.

Wiadomo natomiast, co potwierdził w poniedziałek Michał Probierz, że Kamil Grosicki po meczu z Mołdawią opuści zgrupowanie.