Z trenerem rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Uważam, że to całkiem normalne, że są wobec mnie oczekiwania. Ja po prostu zrobię wszystko swoją codzienną pracą i zaangażowaniem, żeby te oczekiwania spełnić - przyznał pewnie Karol Struski. Dwa lata temu miał okazję mierzyć się z Rakowem Częstochowa. Grając w barwach Arisu starł się z drużyną spod Jasnej Góry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Oba spotkania wygrał wtedy Raków. Karol Struski ze swoim byłym klubem miał też okazję grać w fazie grupowej Ligi Europy. Doświadczanie zdobyte w europejskich pucharach było też jednym z powodów, dla których Raków sięgnął właśnie po tego zawodnika.

To nie było aż tak regularne, bo graliśmy tylko w jednym sezonie co trzy dni, a pozostałe sezony to była praktycznie tylko liga. Nie było więc jakiejś wielkiej regularności. Doświadczenie już jakieś na pewno zebrałem na większych stadionach i z większymi zespołami miałem już okazję się mierzyć. To na pewno jest cenne - zaznacza Struski.

Debiut i co dalej?

W listopadzie 2023 roku Karol Struski debiutował w piłkarskiej reprezentacji Polski. Nowy pomocnik Rakowa rozegrał wtedy 29 minut w wygranym 2:0 towarzyskim meczu z Łotwą. Selekcjonerem był wtedy Michał Probierz.

Po debiucie Karol Struski nie liczył za bardzo na kolejne powołania, ponieważ przytrafiła się kontuzja.

Instagram Post

To był ciężki czas dla mnie. Byłem kontuzjowany przez dłuższy czas. Nie spodziewałem się niczego na tamten moment i nie liczyłem wtedy na powołanie. Wiedziałem, że byłem poza rytmem meczowym i nie było na to szans - przyznaje Karol Struski. Ma jednak nadzieję, że po powrocie do Ekstraklasy znów zwróci na siebie uwagę tym razem nowego selekcjonera reprezentacji.

Na pewno będzie to łatwiejsze. Jeśli będę grał regularnie i na dobrym poziomie. Jeżeli będę się wyróżniał to uważam, że ta możliwość grania w reprezentacji jest w moim zasięgu - dodaje gracz Rakowa.

Debiut w reprezentacji na pewno dużo pomógł urodzonemu w 2001 roku pomocnikowi.

Przez to powołanie zrozumiałem, że nie ma takich teraz rzeczy, których nie mogę osiągnąć. Odchodząc na Cypr nie spodziewałem się, że mogę dojść do takiego poziomu. Powołanie do kadry dało mi też motywację. Teraz wiem, że nie jestem tak daleko, jak mi się kiedyś wydawało. Do tego właśnie chcę dążyć, żebym poprzez regularne i dobre występy tutaj mógł znów zagrać w reprezentacji - przyznał Karol Struski.