Pierwszy mecz 3. rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Konferencji dla Jagielloni Białystok. "Jaga" pokonała na wyjeździe duński Silkeborg 1:0. Rewanż 14 sierpnia w Polsce.
Bramki: 0:1 Bernardo Vital (15).
Żółte kartki: Silkeborg - Pelle Mattsson, Robin Oestroem. Jagiellonia - Taras Romanczuk, Afimico Pululu, Bernardo Vital.
Sędzia: Jamie Robinson (Irlandia Północna).
Jagiellonia ostatni mecz grała przed tygodniem, bo zaplanowany na niedzielę ligowy pojedynek z Motorem został przełożony i było to spotkanie rewanżowe drugiej rundy eliminacyjnej LK z serbskim FK Novi Pazar. Białostoczanie wygrali wtedy 3:1. Trener Adrian Siemieniec dokonał w tamtym składzie tylko jednej zmiany - zamiast Hiszpana Alejandro Cantero mecz zaczął od początku dobrze znający ligę w swojej ojczyźnie Duńczyk Louka Prip.
Decyzja okazała się trafiona, bo to po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 15. minucie, Jagiellonia objęła prowadzenie po technicznym strzale Portugalczyka Bernardo Vitala.