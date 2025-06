Selekcjoner reprezentacji Polski próbował zmienić obraz gry wprowadzając zawodników z ławki rezerwowej. Na murawie pojawili się Jakub Kamiński, Jakub Piotrkowski i Adam Buksa.

Roszady te jednak nic nie dały.

Biało-Czerwoni przegrali niezwykle ważny mecz w Helsinkach, tym samym spadli w tabeli z pierwszego na trzecie miejsce. Nowym liderem jest reprezentacja Finlandii, do której tracimy jeden punkt.

Druga w stawce jest Holandia, która ma taki sam bilans punktowym, jak Polska. Holendrzy rozegrali jednak o jeden mecz mniej o nas, zaś Finowie o jeden więcej.

Probierz przemówił po meczu. "Nie mam zamiaru podać się do dymisji"

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz powiedział po porażce z Finlandią 1:2 w Helsinkach w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata, że nie zamierza podać się do dymisji i nawet o tym myśli.

Trener zawsze podpisuje kontrakt prawą ręką, a w lewej trzyma walizkę. Takie jest życie. Ale ja akurat nie jestem człowiekiem, który się nie poddaje. Widzę sens naszej pracy. Uważam, że wyjdziemy z tego, jeżeli będzie mi to dane - powiedział na konferencji po meczu.

Zdaję sobie sprawę, że to jest bolesne, ale na pewno nie mam zamiaru podać się do dymisji. Ani o tym myśleć - podkreślił.

W trakcie i po meczu polscy kibice w Helsinkach okazywali wsparcie dla Lewandowskiego, nie szczędząc jednocześnie krytyki pod adresem Probierza. Okrzyki kibiców? Jestem już tyle lat w futbolu. Są różne okrzyki... To normalne i trzeba umieć z tym żyć - odparł.

Afera opaskowa

Wiele pytań na konferencji dotyczyło oczywiście Lewandowskiego i całej sytuacji związanej z odebraniem mu opaski kapitana oraz późniejszej decyzji prawie 37-letniego napastnika.

Robert to wybitny piłkarz. Ja mu drogi do kadry nie zamknąłem - żeby sprawa była jasna. To nie ja podjąłem tę decyzję. Czy chciałbym, żeby wrócił do reprezentacji? Już powiedziałem - ja tego ruchu nie zrobiłem - podkreślił selekcjoner.

Afera, którą w ostatnich dniach żyła nie tylko piłkarska Polska, wybuchła w niedzielę wieczorem. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski "dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz".

Swoją decyzję tłumaczył utratą zaufania do selekcjonera. Zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej PZPN ogłosił, że decyzją Probierza, Lewandowski został pozbawiony funkcji kapitana drużyny narodowej, a nowym został wskazany Piotr Zieliński.