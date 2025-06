Ankieta Kto Twoim zdaniem ma rację w sporze Michała Probierza z Robertem Lewandowskim? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto Twoim zdaniem ma rację w sporze Michała Probierza z Robertem Lewandowskim? Robert Lewandowski 37% Michał Probierz 47% Trudno powiedzieć 16%

głosów: 17299

W niedzielę wieczorem PZPN za pośrednictwem portalu Łączy nas Piłka poinformował, że decyzją trenera nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Lewandowskiego, będzie Zieliński.

Kilkadziesiąt minut później 36-letni napastnik Barcelony, który opaskę zakładał od 11 lat, przekazał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w reprezentacji.

Trener w poniedziałek na konferencji prasowej w Helsinkach powiedział, że podjął decyzję o zmianie kapitana reprezentacji ze względu na dobro drużyny. Wierzę, że to pomoże zespołowi - zaznaczył.

Biało-Czerwoni, którzy po dwóch meczach w grupie G eliminacji mistrzostw świata mają komplet punktów, zagrają we wtorek z Finlandią w Helsinkach. Lewandowski już pod koniec maja zapowiedział, że nie weźmie udziału w czerwcowym zgrupowaniu z powodu zmęczenia sezonem.