Umowa na trzy lata podpisana. 50-letni Duńczyk Thomas Thomasberg został nowym trenerem piłkarzy Pogoni Szczecin.

Thomas Thomasberg / VASSIL DONEV / PAP/EPA

Thomas Thomasberg został następcą Roberta Kolendowicza, który we wrześniu rozstał się z piłkarzami Pogoni.

Duńczyk był piłkarzem drużyn Aalborg BK oraz FC Midtjylland. W 1995 i 1999 roku zdobył z Aalborgiem mistrzostwo kraju.

W duńskiej ekstraklasie rozegrał 233 mecze i zdobył 24 gole.

Thomas Thomasberg - kariera trenerska

W 2004 roku Thomasberg rozpoczął karierę trenerską w roli asystenta w FC Midtjylland. Z ekipą Hobro IK wywalczył awans do Superligaen. Następnie był trenerem Randers FC, z którym wywalczył Puchar Danii, a także awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji.

W 2023 roku Duńczyk został szkoleniowcem FC Midtjylland i szybko wywalczył z nim mistrzostwo Danii, a rok później wicemistrzostwo.

Łącznie prowadził tę drużynę w 115 meczach, w których zanotował 66 zwycięstw, 22 remisy oraz 27 porażek.

W Lidze Europy jego ekipa dotarła do 1/16 finału.