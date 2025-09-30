To była jedna z najdłuższych policyjnych obław ostatnich lat. Po niemal dwóch dekadach ukrywania się, 60-letni mężczyzna poszukiwany za rozboje z użyciem broni palnej został zatrzymany przez policjantów w powiecie przasnyskim (Mazowieckie). W akcji uczestniczyły elitarne jednostki kontrterrorystyczne, a cała operacja zakończyła trwający od 2006 roku pościg.

Zatrzymany 60-latek / Policja

Do zatrzymania doszło 25 września. Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, wspierani przez Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji z Radomia i Olsztyna, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" oraz policjantów z Przasnysza, namierzyli i zatrzymali mężczyznę w jednym z domów na terenie powiatu.

60-latek był ścigany na podstawie dwóch listów gończych oraz europejskich nakazów zatrzymania. Zarzuca mu się udział w rozbojach z użyciem broni palnej, do których doszło na początku XXI wieku.

Przez blisko 19 lat skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości - zerwał wszelkie kontakty z rodziną i znajomymi, prowadził nocny tryb życia i regularnie zmieniał miejsca pobytu.

Zatrzymanie 60-letniego mężczyzny Policja

Jak informuje policja, kluczowe okazały się działania operacyjne i wielomiesięczna analiza śladów, które pozwoliły ustalić aktualne miejsce pobytu poszukiwanego. Zatrzymany trafił już do aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu nawet 20 lat więzienia.