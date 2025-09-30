Podjąłem decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca. Ze względu na charakter i wagę popełnionych przez niego czynów - poinformował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślił, że była to decyzja konieczna, gdyż "sędzia dopuścił się poważnych przewinień".
Sędzia Jakub Iwaniec pracuje w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.
Minister sprawiedliwości informując o podjętej decyzji argumentował to m.in. tym, że "nie możemy przymykać oczu na rażące naruszenia prawa i uchybienia godności urzędu".