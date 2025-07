Lot Delta Airlines z Atlanty do Fort Lauderdale zakończył się awaryjnym lądowaniem w Fort Myers po tym, jak w jednej z toreb podręcznych pasażera eksplodowała bateria litowa. Incydent miał miejsce w poniedziałek, około godziny 8:30, kiedy na pokładzie samolotu pojawił się dym. Na pokładzie znajdowało się 191 osób.

Awaryjne lądowanie samolotu Delta po wybuchu baterii litowej. 191 osób ewakuowanych po zadymieniu kabiny (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Samolot Delta Airlines musiał awaryjnie lądować po wybuchu baterii litowej w bagażu podręcznym pasażera

Dzięki szybkiej reakcji załogi na incydent nikomu nic się nie stało

W pierwszej połowie 2025 roku FAA odnotowała 34 przypadki pożarów lub przegrzania baterii litowych na pokładach samolotów

Dramatyczne chwile na pokładzie. Szybka reakcja załogi

Jak przekazała Delta Airlines, przyczyną zadymienia był wybuch baterii litowej w urządzeniu przewożonym w bagażu podręcznym jednego z pasażerów. Dzięki błyskawicznej reakcji stewardes udało się ugasić urządzenie i zabezpieczyć je w specjalnym worku gaśniczym.

Awaryjne lądowanie przebiegło bez zakłóceń, a wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi opuścili pokład bez obrażeń.

Baterie litowe - rosnące zagrożenie na pokładach samolotów

Incydent z lotu 1334 nie jest odosobniony. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) odnotowała już 34 przypadki pożarów lub przegrzania baterii litowych na pokładach samolotów w pierwszej połowie 2025 roku. To daje średnio niemal sześć tego typu zdarzeń miesięcznie.

FAA zezwala na przewożenie większości urządzeń elektronicznych z bateriami litowo-jonowymi zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i podręcznym. Jednak zapasowe baterie mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.

W związku z rosnącą liczbą incydentów linie lotnicze wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia. Southwest Airlines ogłosiły, że przenośne ładowarki i baterie muszą być przewożone na widoku - nie mogą być umieszczane w torbach czy schowkach nad głową. Ma to umożliwić szybkie zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i natychmiastową reakcję załogi w przypadku przegrzania lub wybuchu.

Eksperci podkreślają, że większość pasażerów nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą powodować baterie litowe, szczególnie jeśli są uszkodzone, przegrzane lub niewłaściwie przewożone.

Baterie litowe na pokładzie samolotu - co mówią polskie przepisy?

Baterie litowe na pokładzie samolotu – co mówią polskie przepisy? / Shutterstock

Laptopy, smartfony, tablety, powerbanki - bez nich nie wyobrażamy sobie współczesnych podróży. Sprawdziliśmy, co dokładnie mówią polskie przepisy i na co zwrócić szczególną uwagę, planując lot.

Bagaż podręczny:

Zasada numer jeden: baterie litowe - zarówno litowo-jonowe, jak i litowo-metalowe - powinny być przewożone przede wszystkim w bagażu podręcznym. Dlaczego? W razie jakiejkolwiek awarii czy przegrzania, załoga samolotu ma szansę szybko zareagować i zminimalizować ryzyko. Dotyczy to zarówno urządzeń z wbudowanymi bateriami (jak telefony, laptopy, aparaty, tablety), jak i zapasowych ogniw, które nie są zamontowane w urządzeniach.

W przypadku zapasowych baterii litowych - na przykład powerbanków, ogniw do aparatów fotograficznych czy kamer - sprawa jest jasna: mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym. Przepisy jasno wskazują, że muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zwarciem - najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub z zaklejonymi stykami. To ważne, bo przypadkowe zetknięcie się styków baterii z metalowymi przedmiotami może być bardzo niebezpieczne.

Bagaż rejestrowany:

A co z bagażem rejestrowanym, czyli tym, który oddajemy do luku bagażowego? Tu zasady są jeszcze bardziej restrykcyjne. Przede wszystkim - zapasowych baterii litowych absolutnie nie wolno tam przewozić. Jeśli jednak chodzi o urządzenia z wbudowanymi bateriami, jak laptopy czy tablety, dopuszcza się ich przewóz, ale zaleca się, by były one wyłączone i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. To środek ostrożności, który ma zapobiec ewentualnemu przegrzaniu czy uszkodzeniu baterii podczas transportu.