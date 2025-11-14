Trener Jan Urban podał skład wyjściowej jedenastki polskiej reprezentacji na mecz z Holendrami w eliminacjach mistrzostw świata. Polaków poprowadzi kapitan Robert Lewandowski. Spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się o godz. 20.45.
Polacy zagrają z Holendrami w następującym składzie:
Kamil Grabara, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior, Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński.
W bramce zagra Kamil Grabara, parę środkowych obrońców utworzą Tomasz Kędziora i Jan Ziółkowski. Zmiany na pozycji bramkarza i stoperów wynikały z faktu kontuzji Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz przymusowej pauzie za żółte kartki Przemysława Wiśniewskiego.
W drugiej linii selekcjoner Jan Urban zdecydował się na bardzo ofensywne ustawienie, m.in. z Michałem Skórasiem i Jakubem Kamińskim.
Kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 162. Z kolei mecz numer 104 rozegra Piotr Zieliński.
Polacy wystąpią w czerwonych koszulkach i spodenkach, Holendrzy - na granatowo.