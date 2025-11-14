Trener Jan Urban podał skład wyjściowej jedenastki polskiej reprezentacji na mecz z Holendrami w eliminacjach mistrzostw świata. Polaków poprowadzi kapitan Robert Lewandowski. Spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się o godz. 20.45.

Piłkarze reprezentacji Polski. / Piotr Nowak / PAP

Polacy zagrają z Holendrami w następującym składzie:

Kamil Grabara, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior, Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński.

Wymuszone zmiany

W bramce zagra Kamil Grabara, parę środkowych obrońców utworzą Tomasz Kędziora i Jan Ziółkowski. Zmiany na pozycji bramkarza i stoperów wynikały z faktu kontuzji Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz przymusowej pauzie za żółte kartki Przemysława Wiśniewskiego.

W drugiej linii selekcjoner Jan Urban zdecydował się na bardzo ofensywne ustawienie, m.in. z Michałem Skórasiem i Jakubem Kamińskim.

Kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 162. Z kolei mecz numer 104 rozegra Piotr Zieliński.

Polacy wystąpią w czerwonych koszulkach i spodenkach, Holendrzy - na granatowo.