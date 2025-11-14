Trener Jan Urban podał skład wyjściowej jedenastki polskiej reprezentacji na mecz z Holendrami w eliminacjach mistrzostw świata. Polaków poprowadzi kapitan Robert Lewandowski. Spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się o godz. 20.45.

Polacy zagrają z Holendrami w następującym składzie:

Kamil Grabara, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior, Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński.

Wymuszone zmiany

W bramce zagra Kamil Grabara, parę środkowych obrońców utworzą Tomasz Kędziora i Jan Ziółkowski. Zmiany na pozycji bramkarza i stoperów wynikały z faktu kontuzji Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz przymusowej pauzie za żółte kartki Przemysława Wiśniewskiego.

W drugiej linii selekcjoner Jan Urban zdecydował się na bardzo ofensywne ustawienie, m.in. z Michałem Skórasiem i Jakubem Kamińskim.

Kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 162. Z kolei mecz numer 104 rozegra Piotr Zieliński.

Polacy wystąpią w czerwonych koszulkach i spodenkach, Holendrzy - na granatowo.

Zamknięty dach na PGE Narodowym

Mecz, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zostanie rozegrany jednak przy zamkniętym dachu. Organizatorzy podjęli taką decyzję na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem ze względu na prognozę pogody. Późnym wieczorem mogą wystąpić w Warszawie opady deszczu. 

To będzie druga w tym półroczu konfrontacja obu drużyn. Spotkanie rozegrane 4 września w Rotterdamie, w debiucie Jana Urbana w roli selekcjonera, zakończyło się remisem 1:1.

Biało-Czerwoni mają niewielkie szanse na pierwsze miejsce w grupie G, są blisko udziału w barażach, ale mogą odnieść pierwsze od 1979 roku zwycięstwo nad tym rywalem.

Polscy piłkarze na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji zajmują drugą pozycję w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.

Bezpośredni awans na mundial 2026 wywalczą zwycięzcy grup, zaś ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

"Pomarańczowi" mają znacznie korzystniejszy bilans bramek od Polaków (plus 19 do plus 6). W eliminacjach MŚ właśnie to kryterium jest najważniejsze w przypadku równej liczby punktów, więc podopieczni Urbana - żeby wyprzedzić Holendrów - musieliby zwyciężyć w bezpośrednim meczu i liczyć na ich potknięcie trzy dni później z Litwą, a sami pokonać Maltę na zakończenie zmagań grup