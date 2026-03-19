Turecki klub piłkarski Galatasaray złożył skargę do UEFA. Zażądał zbadania incydentu związanego z kontuzją swojego piłkarza. Noa Lang doznał nietypowego urazu palca w meczu Ligi Mistrzów w Liverpoolu. Poinformował o tym sekretarz generalny klubu ze Stambułu Eray Yazgan, na którego powołał się Portal HT Spor.

Noa Lang (w środku) otrzymujący pomoc po kontuzji podczas meczu z Liverpoolem / PAUL ELLIS/AFP / East News

Poważna kontuzja podczas meczu

26-letni Holender doznał poważnego urazu kciuka podczas rewanżu 1/8 finału LM. W finałowych minutach spotkania zawodnik walczył o piłkę. To właśnie wtedy jego palec utknął na chwilę między elementami bandy reklamowej usytuowanej tuż przy murawie boiska. Piłkarz upadł na ziemię, krzycząc z bólu. Silnie krwawił.

Jak poinformował dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu na portalu X, Langowi oderwała się część palca. Piłkarz opuścił boisko na noszach, został przewieziony do szpitala. Tam miała zostać przeprowadzona operacja.

Jest skarga do UEFA

Galatasaray złożył skargę do UEFA z żądaniem zbadania incydentu związanego z kontuzją swojego piłkarza.

Po meczu złożyliśmy skargę do przedstawicieli UEFA w tej sprawie. UEFA oceni sytuację, konsultujemy się z prawnikami. Złożymy pozew o odszkodowanie do UEFA, będziemy domagać się rozpatrzenia naszych roszczeń. Jeśli nasza prośba nie zostanie spełniona, może zostać wniesiony pozew, zdrowie naszych zawodników jest dla nas priorytetem - powiedział Yazgan.

Pechowe spotkanie dla tureckiej drużyny

Pechowcem w Liverpoolu okazał się także inny gracz gości. Victor Osimhen doznał urazu ramienia w pierwszej połowie, którą jednak dokończył. Po badaniach lekarskich już nie wystąpił po przerwie. Później okazało się, że ma złamane prawe przedramię.

Liverpool wygrał 4:0 i awansował dzięki lepszemu bilansowi dwumeczu. W Turcji Galatasaray zwyciężył 1:0.

Spotkanie w Anglii miał poprowadzić Szymon Marciniak, ale 45-letni arbiter z Płocka doznał kontuzji podczas rozgrzewki. Sędzią głównym był zatem Paweł Raczkowski.