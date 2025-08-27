Bartosz Salamon, doświadczony środkowy obrońca i wychowanek Lecha Poznań, opuszcza klub po rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron. 34-letni piłkarz będzie kontynuował karierę we włoskim Carrarese Calcio 1908.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Lech Poznań oficjalnie poinformował o odejściu Bartosza Salamona. Decyzja o rozwiązaniu kontraktu została podjęta wspólnie przez zawodnika i klub. Powodem rozstania był brak występów Salamona w obecnym sezonie ekstraklasy. Obie strony podkreśliły, że rozchodzą się w atmosferze wzajemnego szacunku.

Liczby Salamona w Lechu

Salamon dołączył do Lecha Poznań zimą sezonu 2020/21. Szybko stał się kluczowym zawodnikiem defensywy "Kolejorza". W sezonie 2021/22 wywalczył z drużyną mistrzostwo Polski, rozgrywając 25 spotkań i zdobywając trzy bramki. Był także częścią zespołu, który osiągnął historyczny awans do ćwierćfinału europejskich pucharów, występując w czterech meczach Ligi Konferencji.

W sumie Salamon rozegrał dla Lecha 87 spotkań, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. W barwach reprezentacji Polski wystąpił 15 razy.

Nowy rozdział we Włoszech

Nowym klubem Bartosza Salamona będzie Carrarese Calcio 1908, występujący w drugiej lidze włoskiej. Klub z Carrary oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z polskim obrońcą, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Salamon, żegnając się z Lechem, otrzymał podziękowania za wkład w sukcesy drużyny i życzenia powodzenia w dalszej karierze.