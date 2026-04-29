Zachwytom nad wtorkowym półfinałem Ligi Mistrzów nie ma końca. Po szalonym meczu w Paryżu PSG pokonało 5:4 Bayern Monachium. Media piszą o epickim starciu i najlepszym widowisku w historii tych rozgrywek.

  • Paris Saint-Germain pokonało Bayern Monachium 5:4 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów.
  • Międzynarodowa prasa określiła mecz jako "futbol totalny" i "przedwczesny finał".
"Futbol totalny" - to tytuł z największego francuskiego dziennika sportowego "L'Équipe". Mecz "po prostu wspaniały" - pisał "Le Parisien". "Przedwczesny finał", który "spełnił wszystkie swoje obietnice" - cieszył się "Le Monde" na tydzień przed rewanżem na monachijskiej Allianz Arenie, miejscu triumfu PSG w finale ubiegłorocznej Ligi Mistrzów.

Po drugiej stronie Renu ton nie był ani odrobinę niższy.

"Nigdy nie byliśmy tak zdumieni, nigdy tak nie kręciliśmy głowami" - dziwił się niemiecki dziennik "Bild", nazywając mecz "największym widowiskiem w historii Ligi Mistrzów".

"Bez wahania, bez taktyki, po prostu radość z gry. Dziękuję za tę monumentalną galę" - napisał felietonista niemieckiego dziennika "Die Welt", a niemiecki magazyn sportowy "Kicker" wspominał "zapierającą dech w piersiach wymianę ciosów".

"Historyczny mecz... epicka bitwa z dziewięcioma golami w 70 minut" - napisała z kolei hiszpańska gazeta "As".

"Czy kiedykolwiek odbył się taki mecz piłkarski?" - pytał brytyjski "The Guardian". I dodał: "Paris Saint-Germain i Bayern Monachium stworzyły widowisko, które zdawało się należeć do zupełnie innej kategorii ludzkiej aktywności".

Z kolei w Portugalii dziennik "A Bola" opisał go jako "mecz godny wystawy w Luwrze, poświęconej tej pięknej grze". 

