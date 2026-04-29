Zachwytom nad wtorkowym półfinałem Ligi Mistrzów nie ma końca. Po szalonym meczu w Paryżu PSG pokonało 5:4 Bayern Monachium. Media piszą o epickim starciu i najlepszym widowisku w historii tych rozgrywek.

Międzynarodowa prasa określiła mecz jako "futbol totalny" i "przedwczesny finał".

"Futbol totalny" - to tytuł z największego francuskiego dziennika sportowego "L'Équipe". Mecz "po prostu wspaniały" - pisał "Le Parisien". "Przedwczesny finał", który "spełnił wszystkie swoje obietnice" - cieszył się "Le Monde" na tydzień przed rewanżem na monachijskiej Allianz Arenie, miejscu triumfu PSG w finale ubiegłorocznej Ligi Mistrzów.

Po drugiej stronie Renu ton nie był ani odrobinę niższy.

"Nigdy nie byliśmy tak zdumieni, nigdy tak nie kręciliśmy głowami" - dziwił się niemiecki dziennik "Bild", nazywając mecz "największym widowiskiem w historii Ligi Mistrzów".