Argentyna i Szymon Marciniak to nierozłączna para. Polski arbiter, decyzją FIFA, będzie sędziował pierwsze starcie "Albicelestes" na mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych - podobnie jak ostatnie w Katarze, w którym podopieczni Lionela Scaloniego sięgnęli po tytuł.

Szymon Marciniak będzie sędzią meczu Argentyna - Algieria / Richard Sellers / PAP/PA

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Szymon Marciniak został wyznaczony głównym arbitrem meczu piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Algierią. Spotkanie grupy J odbędzie się 17 czerwca o godz. 3:00 czasu polskiego w Kansas City.

Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, natomiast sędzią technicznym - Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nowej Zelandii.

Trzeci mundial Szymona Marciniaka

Szymon Marciniak to jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich sędziów piłkarskich na arenie międzynarodowej. Urodził się 7 stycznia 1981 roku w Płocku, a swoją karierę sędziowską rozpoczął w ekstraklasie w 2009 roku. Dwa lata później został arbitrem międzynarodowym FIFA.

Polski arbiter regularnie prowadzi mecze najwyższej rangi, zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i międzynarodowych. To trzeci turniej tej rangi w jego karierze - sędziował także podczas mistrzostw świata w Rosji w 2018 r. i w Katarze w 2022 r. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych.

Dotychczas był arbitrem głównym w pięciu spotkaniach MŚ. 45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech.

Znany jest z opanowania i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na boisku. Często chwalony jest za konsekwencję w podejmowaniu decyzji oraz dobrą komunikację z zawodnikami.