Sobotnie finały mistrzostw Europy w kajakarstwie przyniosły polskiej reprezentacji trzy medale. Srebrny krążek wywalczyła kobieca czwórka w olimpijskiej konkurencji K4 500 m, a brązowe medale zdobyły Dorota Borowska w C1 200 m oraz duet Borowska/Mackiewicz w C2 200 m. Zawody w portugalskim Montemor trwają do niedzieli.

Dorota Borkowska jako pierwsza z Biało-Czerwonych wywalczyła w sobotę medal / Ondrej Hajek / PAP/CTK

Chcesz być na bieżąco? Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie RMF24.pl .

Borowska jako pierwsza z Biało-Czerwonych wywalczyła w sobotę medal. W olimpijskiej konkurencji C1 200 m o 1,794 przegrała z mistrzynią, Ukrainką Ludmiłą Luzan, a o 0,065 z Włoszką Olympią Della Giustiną. Polka nie zdołała zatem obronić złota, które zdobyła rok temu w czeskich Racicach.

Później na drugim stopniu podium stanęły kajakarki w składzie: Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Adrianna Kąkol i Katarzyna Kościołek w olimpijskiej konkurencji K4 500 m. Zwyciężyły Włoszki, a trzecie miejsce zajęły startujące pod neutralną flagą Białorusinki. Polki straciły do triumfatorek 0,76 s.

Ostatni z sobotnich medali ponownie wywalczyła Borowska w parze z Mileną Mackiewicz. Kanadyjkarki były trzecie w nieolimpijskiej konkurencji C2 200 m. Zwyciężyły Ukrainki i Luzan zdobyła drugie złoto w tej imprezie. Drugie miejsce zajęły Hiszpanki. Polki straciły do triumfatorek 1,515 s.



Szans na medale było więcej

Gorzej poradzili sobie pozostali z Biało-Czerwonych. Alex Borucki co prawda wygrał finał w nieolimpijskiej konkurencji K1 500 m, jednak ostatecznie został zdyskwalifikowany. Zwyciężył Czech Josef Dostal.

Reprezentant Polski startował również w finale olimpijskiej konkurencji K1 1000 m, jednak zajął ostatnie, dziewiąte miejsce ze stratą 4,979 do triumfatora, startującego pod neutralną flagą Białorusina Władysława Krawetsa.

O podium otarł się też czwarty w nieolimpijskiej konkurencji C1 200 m kanadyjkarz Oleksii Koliadych. Stracił 0,665 do zwycięzcy, występującego pod neutralną flagą Rosjanina Siergieja Swinarewa.

Szósta w nieolimpijskiej konkurencji K1 200 m była Julia Olszewska, która do pierwszej Dunki Frederikke Moerecke straciła 1,484.

Również szóste miejsce zajął Wiktor Głazunow w olimpijskiej konkurencji C1 1000 m. Zwyciężył Czech Martin Fuksa z przewagą 5,154 nad Polakiem.

Na siódmej pozycji uplasowała się polska czwórka mieszana C4 w składzie: Kyrylo Krasinskyi, Kaja Lach, Maja Rużanowska i Norman Zezula. Biało-Czerwoni stracili 2,870 do triumfatorów z Hiszpanii.

Ostatnie, dziewiąte miejsce w finale zajęła męska czwórka kajakarzy w olimpijskiej konkurencji K4 500 m. Polacy w składzie: Jakub Stepun, Jarosław Kajdanek, Valerii Vichev i Sławomir Witczak stracili 2,125 do zwycięzców Węgrów.

