Choć większość z nas kojarzy sezon na grzyby z jesiennymi borowikami i podgrzybkami, prawdziwy leśny rarytas pojawia się w lasach znacznie wcześniej. Już od czerwca pod dębami i bukami można znaleźć grzyba o wyjątkowym, orzechowym smaku i potężnych właściwościach prozdrowotnych. Wielu grzybiarzy omija go jednak z daleka z obawy przed groźną pomyłką. Sprawdź, jak rozpoznać ten letni przysmak i jak bezpiecznie wykorzystać go w swojej kuchni.

Gołąbek zielonawy – jak rozpoznać, zbierać i wykorzystać w kuchni? / Shutterstock

Gołąbek zielonawy to smaczny, jadalny grzyb, który pojawia się w polskich lasach już od czerwca aż do października.

Rośnie głównie w pobliżu dębów, buków i brzóz, a jego charakterystyczny zielonkawy kapelusz łatwo odróżnić od trujących gatunków.

Świetnie smakuje w zupach, sosach czy jajecznicach, a po obróbce termicznej zachowuje zwartą strukturę i orzechowy aromat.

Chcesz wiedzieć, jak go rozpoznać, zbierać i przygotować, by wyciągnąć z niego jak najwięcej smaku i zdrowia? Sprawdź cały artykuł!

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Gołąbek zielonawy (Russula virescens) to grzyb jadalny, który można spotkać w polskich lasach liściastych i mieszanych. Najchętniej rośnie w sąsiedztwie dębów, buków, grabów i brzóz, często tworząc mikoryzę z tymi gatunkami drzew.

Sezon na tego grzyba rozpoczyna się już w czerwcu i trwa aż do października, jednak najwięcej młodych owocników pojawia się w miesiącach letnich, szczególnie po umiarkowanych opadach deszczu.

Gołąbek zielonawy preferuje stanowiska słoneczne, gleby żyzne, wapienne lub gliniaste. Można go znaleźć zarówno głęboko w lesie, jak i na jego obrzeżach czy w pobliżu leśnych ścieżek.

Jak rozpoznać gołąbka zielonawego?

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech gołąbka zielonawego jest kapelusz o zielonkawym lub oliwkowozielonym zabarwieniu. U młodych okazów ma on kształt półkulisty, z czasem staje się spłaszczony i lekko zagłębiony w środku.

Kapelusz osiąga średnicę od 5 do 15 centymetrów. Blaszki są białe lub kremowe, dość grube i kruche. Trzon grzyba jest biały, masywny, pozbawiony pierścienia i pochwy, a jego miąższ nie zmienia koloru po uszkodzeniu i nie wydziela soku.

To właśnie te cechy pozwalają odróżnić gołąbka zielonawego od innych, często niebezpiecznych gatunków, takich jak muchomor sromotnikowy. Ten ostatni posiada pierścień oraz charakterystyczną pochwę u podstawy trzonu, a jego kapelusz pozostaje gładki lub łuskowaty.

Zbierając gołąbka zielonawego, należy zachować szczególną ostrożność. Początkujący grzybiarze mogą pomylić go z trującymi muchomorami / Shutterstock

Walory smakowe i wartości odżywcze gołąbka zielonawego?

Gołąbek zielonawy uchodzi za jeden z najsmaczniejszych grzybów jadalnych w Polsce. Jego miąższ ma łagodny, lekko orzechowy smak, pozbawiony goryczy, a po obróbce termicznej zachowuje zwartą strukturę i nie rozpada się. Grzyb doskonale sprawdza się w zupach, sosach, jajecznicach oraz jako składnik farszów i dań jednogarnkowych. Może być również marynowany lub stosowany jako dodatek do przetworów warzywnych.

Pod względem wartości odżywczych gołąbek zielonawy jest niskokaloryczny - w 100 gramach znajduje się około 20-35 kcal. Zawiera 2-5 proc. węglowodanów i 3-4 proc. białka, a także błonnik, potas, magnez, fosfor, żelazo i cynk. Wyróżnia się obecnością witamin z grupy B, niewielkich ilości witaminy C i D oraz związków fenolowych i fitosteroli o działaniu antyoksydacyjnym.

Prozdrowotne właściwości gołąbka zielonawego

Gołąbek zielonawy, oprócz wysokich walorów kulinarnych, może korzystnie wpływać na zdrowie. Zawarte w nim polisacharydy, zwłaszcza beta-glukany, wspierają układ odpornościowy, stymulując aktywność komórek NK oraz makrofagów. Obecność błonnika pokarmowego reguluje pracę jelit, a związki fenolowe wykazują działanie przeciwzapalne i wspomagają ochronę błon śluzowych przewodu pokarmowego.

Fitosterole oraz polifenole mogą wspierać obniżanie poziomu cholesterolu we krwi, a potas pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze. Należy jednak pamiętać, że grzyby nie powinny stanowić podstawowego źródła mikroelementów i witamin w diecie, lecz mogą być jej cennym urozmaiceniem.

Jak wykorzystać gołąbka zielonawego w kuchni?

Po zebraniu grzyby należy jak najszybciej oczyścić i schłodzić. Przechowywanie w temperaturze pokojowej powoduje szybki spadek jakości i wartości odżywczych.

Świeży gołąbek zielonawy doskonale sprawdza się w różnorodnych potrawach. Najlepiej smakuje w zupach grzybowych, sosach, jajecznicach czy jako składnik dań jednogarnkowych. W kuchni regionalnej bywa podawany z koperkiem, śmietaną i młodymi ziemniakami. Krótkie duszenie lub gotowanie w niewielkiej ilości tłuszczu roślinnego pozwala zachować jego lekko orzechowy aromat i wartości odżywcze.

Grzyb ten może być także marynowany, jednak nie poleca się jego suszenia ze względu na utratę walorów smakowych. Przed przygotowaniem należy dokładnie oczyścić kapelusz i trzon, usuwając wszelkie zanieczyszczenia i fragmenty uszkodzone.

Dla kogo gołąbek zielonawy jest polecany?

Gołąbek zielonawy jest odpowiedni dla osób dorosłych o prawidłowo funkcjonującym przewodzie pokarmowym, które chcą urozmaicić swoją dietę o produkty bogate w mikroelementy. Z uwagi na niską kaloryczność i wysoką zawartość błonnika, może być włączony do diety osób dbających o linię. Osoby z alergiami grzybiczymi, chorobami wątroby lub przewodu pokarmowego powinny jednak zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed spożyciem.