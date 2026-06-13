Wznosi się dumnie na monumentalnej wapiennej skale pod Olkuszem w woj. małopolskim, będąc jednym z najpiękniejszych punktów na legendarnym Szlaku Orlich Gniazd. Zamek Rabsztyn od wieków zachwyca swoją architekturą i burzliwą historią, jednak jego mury skrywają coś więcej niż tylko wspomnienia o dawnych bitwach. Według lokalnych podań, głęboko pod ruinami spoczywa zaklęty świat, który budzi się do życia tylko raz w roku. Odkryj fascynujące dzieje "Kruczej Skały" i poznaj sekret, który od pokoleń elektryzuje poszukiwaczy tajemnic.

Zamek Rabsztyn – historia, legendy i atrakcje na Szlaku Orlich Gniazd / Shutterstock

Ruiny zamku Rabsztyn w Małopolsce to prawdziwa perełka Szlaku Orlich Gniazd z fascynującą historią sięgającą XIII wieku.

Zamek, nazwa pochodzi od niemieckiego "Rabenstein", czyli "Krucza Skała", łączy średniowieczne mury z renesansowym pałacem rodu Bonerów.

Legenda mówi o ukrytym pod ruinami magicznym zamku z zaklętymi dziećmi i rycerzami, którzy budzą się tylko w Niedzielę Palmową.

Szlak Orlich Gniazd to 164 km pełne zamków, wspaniałych krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz dzikiej przyrody idealnej na piesze i rowerowe wyprawy.

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Wysoko na wapiennej skale w pobliżu Olkusza w woj. małopolskim wznoszą się ruiny zamku Rabsztyn, będącego jednym z najbardziej fascynujących obiektów na Szlaku Orlich Gniazd. Historia tej warowni, sięgająca średniowiecza, przeplata się z legendami i współczesnymi atrakcjami turystycznymi, przyciągając co roku rzesze odwiedzających.

Zamek Rabsztyn - historia zamku na Kruczej Skale

Nazwa zamku Rabsztyn wywodzi się z niemieckiego "Rabenstein", co oznacza "Kruczą Skałę". To właśnie na tej wapiennej formacji już w drugiej połowie XIII wieku powstał pierwszy, górny zamek. Na początku była to niewielka, kamienna warownia z obronną wieżą, lecz z biegiem lat zamek rozbudowywano - w XIV wieku dobudowano zamek średni u podnóża skały, a następnie zamek dolny.

W XVI wieku zamek przeszedł w ręce rodu Bonerów, którzy nadali mu renesansowy charakter. To właśnie wtedy Rabsztyn stał się areną ważnych wydarzeń historycznych - w 1587 roku pod wodzą pułkownika Hawryły Hołubka, wraz z olkuskimi górnikami, obrońcy zamku pokonali oddziały zmierzające na pomoc arcyksięciu Maksymilianowi Habsburgowi, oblegającemu Kraków. Na przełomie XVI i XVII wieku w miejscu zamku dolnego wzniesiono renesansowy pałac, którego fragmenty przetrwały do dziś.

Niestety, zamek nie uniknął losu wielu polskich warowni - w 1657 roku został podpalony przez wycofujących się Szwedów, a w XIX wieku jego ruiny dodatkowo zniszczyli poszukiwacze skarbów.

Legenda o zamku Rabsztyn

Z zamkiem Rabsztyn wiąże się niezwykła legenda. Według opowieści, głęboko pod ruinami znajduje się drugi, piękny zamek, w którym w jednej z komnat stoją dwie dziecięce postacie zamienione w kamień - chłopiec z diamentowym pierścieniem i dziewczynka z perłowym naszyjnikiem. W sąsiednich komnatach śpią zaklęci rycerze. Raz do roku, w Niedzielę Palmową, kiedy z pobliskiego kościoła rozlega się bicie dzwonów, magiczny zamek budzi się do życia - pierścień na palcu chłopca obraca się, a w zamkowych salach rozbrzmiewają rozmowy, muzyka i gwar biesiadujących rycerzy.

Zamek Rabsztyn i Szlak Orlich Gniazd - perła polskiej turystyki

Zamek Rabsztyn jest jednym z najważniejszych punktów na Szlaku Orlich Gniazd - jednym z najstarszych i najpiękniejszych szlaków turystycznych w Polsce. Trasa liczy blisko 164 kilometry i prowadzi przez malownicze zakątki Jury Krakowsko-Częstochowskiej , łącząc Kraków z Częstochową. Szlak wiedzie przez liczne zamki i warownie, wzniesione na wapiennych skałach w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, by chronić Małopolskę i szlaki handlowe przed zagrożeniem ze strony Śląska.

Najciekawsze zamki na Szlaku Orlich Gniazd

Na trasie Szlaku Orlich Gniazd znajduje się wiele niezwykłych obiektów, z których każdy ma swoją unikalną historię i legendy. Wśród nich warto wymienić:

Zamek Korzkiew - XV-wieczna warownia położona na wzgórzu nad rzeką Korzkiewką, z wysoką wieżą i pięknym widokiem na okolicę;

- XV-wieczna warownia położona na wzgórzu nad rzeką Korzkiewką, z wysoką wieżą i pięknym widokiem na okolicę; Ruiny Zamku w Ojcowie - rycerska twierdza nad Doliną Prądnika, której nazwa według legendy upamiętnia Władysława Łokietka, ojca Kazimierza Wielkiego;

- rycerska twierdza nad Doliną Prądnika, której nazwa według legendy upamiętnia Władysława Łokietka, ojca Kazimierza Wielkiego; Zamek w Pieskowej Skale - doskonale zachowana renesansowa perełka, z arkadowym dziedzińcem i włoskim ogrodem na tarasie nad urwiskiem;

- doskonale zachowana renesansowa perełka, z arkadowym dziedzińcem i włoskim ogrodem na tarasie nad urwiskiem; Ruiny Zamku Rabsztyn - zamek o bogatej historii, którego renesansowy pałac i malownicze ruiny są dziś jedną z największych atrakcji regionu.

Na szlaku znajduje się kilkanaście zamków i ruin zamkowych, w tym:

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu : Największe i najbardziej spektakularne ruiny na całej trasie;

: Największe i najbardziej spektakularne ruiny na całej trasie; Zamek w Bobolicach : Całkowicie zrekonstruowana, prywatna królewska twierdza;

: Całkowicie zrekonstruowana, prywatna królewska twierdza; Zamki w Olsztynie, Mirowie i Smoleniu: Malownicze, surowe ruiny wtopione w jurajskie skały.

Szlak Orlich Gniazd to także Ojcowski Park Narodowy - najmniejszy polski park narodowy, przez który przebiega początkowy odcinek szlaku (w tym Dolina Prądnika i ruiny zamku w Ojcowie).

Szlak Orlich Gniazd to nie tylko zamki - to także niezwykłe krajobrazy, dzika przyroda i liczne szlaki piesze oraz rowerowe. Wysokie wzgórza, niedostępne skały i rozległe lasy tworzą niepowtarzalną atmosferę, która przyciąga zarówno miłośników historii, jak i aktywnego wypoczynku na łonie natury.