"Zdobywanie goli nie nudzi Mbappe" - napisała tuż po ostatnim gwizdku gazeta "Marca", a dziennik "AS" dodał: "Mbappe na pewno nie był zmęczony" i podkreślił dobrą postawę w bramce Belga Thibaut Courtois, który kilka razy uratował gości.

Barcelona nadal w komfortowej sytuacji

Choć Real Madryt awansował na pozycję lidera ligi, to kibice nie mają się o co martwić. "Duma Katalonii" traci co prawda do rywali ze stolicy trzy punkty, ale w tym momencie rozegrała dwa spotkania mniej. Trzecie jest Atletico z 56. Villarreal ma 44 i jest piąty.

W niedzielę na Wanda Metropolitano trzeci zespół tabeli zmierzy się z drugim.

Z Wojciechem Szczęsnym w składzie Barcelona nie przegrywa

Ekipa Lewandowskiego i Szczęsnego, po zadyszce w listopadzie i grudniu, odzyskała w tym roku wigor i w błyskawicznym tempie wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. Awansowała również do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i rywalizuje w półfinale Pucharu Hiszpanii.

Duża w tym zasługa polskiego bramkarza, który wystąpił w 15 meczach (licząc wszystkie rozgrywki) i żadnego z nich "Duma Katalonii" nie przegrała.

Trener Barcelony Hansi Flick zwrócił swoim piłkarzom uwagę na koncentrację. Nie możemy sobie pozwolić na przestoje i chwile dekoncentracji. Atletico nie potrzebuje wiele, żeby nas zranić - zaznaczył niemiecki szkoleniowiec.

Piłkarze Atletico "zmęczeni i poobijani"

Atletico będzie "pokiereszowane" po odpadnięciu z Champions League, o czym zdecydował konkurs rzutów karnych, wygrany przez Real 4-2.

Będziemy zmęczeni i poobijani po ciężkiej bitwie z Realem, która wymagała od nas całkowitego poświęcenia, ale damy z siebie wszystko - zapewnił argentyński trener "Atleti" Diego Simeone.

Zarówno Barcelona, jak i Atletico rywalizują też w półfinale Pucharu Króla Hiszpanii. W pierwszym meczu w Barcelonie było 4:4; rewanż w stolicy - 2 kwietnia.