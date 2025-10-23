Legia Warszawa pokonała Szachtar Donieck 2:1 w Krakowie, a bohaterem spotkania został Rafał Augustyniak, zdobywca dwóch bramek. Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z RC Strasbourg 1:1 i kontynuuje imponującą serię meczów bez porażki.

Legia pokonuje Szachtar, polskie drużyny w dobrej formie w Lidze Konferencji / Łukasz Gągulski / PAP

Legia przełamuje złą passę. Dublet Augustyniaka zapewnia zwycięstwo

Po trzech kolejnych porażkach Legia Warszawa przystępowała do meczu z Szachtarem Donieck w napiętej atmosferze. Dodatkowo, media donosiły o możliwej dymisji trenera Edwarda Iordanescu. Mimo to, już w 16. minucie spotkania kibice Legii mieli powody do radości. Rafał Augustyniak popisał się efektownym strzałem z dystansu, dając prowadzenie warszawianom.

W drugiej połowie Szachtar wyrównał po dośrodkowaniu Juchyma Konopli i celnym strzale głową Luki Meirellesa. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry Augustyniak ponownie wpisał się na listę strzelców, tym razem precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. Legia zdobyła pierwsze punkty w tej edycji Ligi Konferencji.

Jagiellonia nie zwalnia tempa. Remis w Strasburgu i imponująca seria

Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z RC Strasbourg 1:1, przedłużając swoją serię meczów bez porażki do osiemnastu. Podopieczni Adriana Siemieńca objęli prowadzenie w 53. minucie po trafieniu Dusana Stojinovica. Gospodarze odpowiedzieli w 79. minucie, kiedy do siatki trafił Joaquin Panichelli.

Po dwóch kolejkach Jagiellonia ma na koncie cztery punkty. Wcześniej białostoczanie pokonali Hamrun Spartans 1:0. RC Strasbourg, z którym mierzyli się Polacy, zajmuje obecnie trzecie miejsce w lidze francuskiej.

Liga Konferencji – szansa na punkty i historyczny awans

Liga Konferencji UEFA to najniższy szczebel europejskich rozgrywek klubowych, ale dla polskich drużyn stanowi ważną okazję do zdobywania punktów rankingowych. Dzięki udanym występom Legii i Jagiellonii, które w poprzedniej edycji dotarły do ćwierćfinału, w sezonie 2026/27 aż pięć polskich zespołów wystąpi w europejskich pucharach, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

W czwartek na europejskich boiskach zaprezentują się jeszcze dwa polskie zespoły. Lech Poznań zmierzy się na Gibraltarze z Lincoln Red Imps, a Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec.