Piłkarze Barcelony w sobotę o 21 rozegrają pierwszy mecz nowego sezonu La Liga. Zagrają na Camp Nou z Rayo Vallecano. Wczoraj wieczorem władze ligi zarejestrowały Roberta Lewandowskiego, a to oznacza, że polski napastnik będzie mógł zadebiutować w oficjalnym meczu nowej drużyny.

Robert Lewandowski (z lewej) i Franck Kessie na treningu Barcelony / Quique García / PAP/EPA

FC Barcelona potrzebowała dodatkowych środków finansowych, by móc zarejestrować do ligowych rozgrywek nowych piłkarzy. Wczoraj klub poinformował o uruchomieniu nowej dźwigni finansowej. Sprzedaż 24,5 procent praw do Barca Studios firmie Orpheus Media - to pozwoliło częściowo zasypać dziurę w budżecie i otworzyło drogę do zarejestrowania nowych piłkarzy.

"Duma Katalonii" ma siedmiu piłkarzy, których musi zgłosić do rozgrywek. To pięciu nowych graczy i dwóch, którzy latem przedłużyli wygasające kontrakty. Wiadomo było, że to zarejestrowanie Roberta Lewandowskiego jest priorytetem. Zarówno sportowym jak i marketingowym. Ostatecznie wieczorem na liście zarejestrowanych piłkarzy znaleźli się także Raphinha, Franck Kessie i Andreas Christensen. Nieco później dołączyli do nich Ousmane Dembele i Sergi Roberto. Zatem jedynie pozyskany jako ostatni Jules Kounde nie jest obecnie dopuszczony do gry.

Blisko odejścia z Barcelony jest za to Memphis Depay. Holenderskim napastnikiem interesuje się Juventus. Klub z Turynu miał się już porozumieć z piłkarzem. Teraz Depay musi dojść do porozumienia z Katalończykami. Barcelona nie powinna robić problemów. Po pierwsze odejście piłkarza oznacza oszczędności w budżecie płacowym. Po drugie przed rokiem Depay przyszedł do klubu za darmo. Teraz kwota odstępnego będzie niewielka. Niewykluczone też, że w "Dumie Katalonii" zgodzą się, by umowę rozwiązać za darmo.

Skoro większość kwestii proceduralnych udało się już przeprowadzić, pozostaje pytanie o sportowy aspekt debiutu Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. Na Polaka czekają nowe wyzwania, nowi rywale i nowy sposób gry. Jak Xavi poukłada ofensywę drużyny? Ile bramek i asyst będzie notował Lewandowski? Jak będzie układać się współpraca z kolegami na boisku? Odpowiedzi na te pytania zaczniemy poznawać właśnie w trakcie meczu z Rayo Vallecano. Pierwszy gwizdek o 21.

O tym, co czeka Lewandowskiego w FC Barcelona, Patryk Serwański porozmawiał z dziennikarzem Canal Plus Jakubem Kręcidło: