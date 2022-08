To już pewne. FC Barcelona zarejestrowała oficjalnie Roberta Lewandowskiego do rozgrywek ligi hiszpańskiej. To oznacza, że Polak będzie mógł jutro zadebiutować w meczu przeciwko Rayo Vallecano w 1. kolejce La Liga.

Robert Lewandowski / AA/ABACA / PAP/Abaca Robert Lewandowski w lipcu zmienił barwy klubowe, dołączając do FC Barcelony. Polak zadebiutował w barwach "Dumy Katalonii" w meczach sparingowych. W tym czasie udało mu się strzelić pierwszą bramkę dla nowego klubu - w wygranym 6:0 towarzyskim spotkaniu z meksykańskim Pumas UNAM. Z biegiem czasu pojawiały się jednak informacji, że Lewandowski może nie wystąpić w nowych barwach w 1. kolejce La Liga. FC Barcelona bowiem nie zarejestrowała polskiego napastnika - podobnie jak sześciu innych graczy. Był to warunek konieczny, aby móc wystawić ich w meczach ligowych. Problemem okazywały się sprawy finansowe. Ostatecznie dziś wieczorem La Liga w specjalnej zakładce na swojej stronie internetowej opublikowała rejestrację nowych zawodników. Oprócz Lewandowskiego, są to: Andreas Christensen, Franck Kessie i Raphinha. Oznacza to, że ci zawodnicy będą mogli wystąpić jutro w meczu przeciwko Rayo Vallecano. Na zarejestrowanie czekają nadal Jules Kounde, Ousmane Dembele i Sergi Roberto. Mecz Barcelona - Rayo Vallecano rozpocznie się w sobotę o godz. 21. Zobacz również: Polscy koszykarze wyraźnie przegrali z Ukrainą

