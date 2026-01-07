Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski wyraził satysfakcję ze zmniejszającego się importu rosyjskiej ropy do Indii. W środę Sikorski wziął udział w spotkaniu Trójkąta Weimarskiego w Paryżu. Oprócz przedstawicieli Polski, Niemiec i Francji, był tam obecny także indyjski polityk.

Spadek importu rosyjskiej ropy do Indii jednym z tematów rozmów Trójkąta Weimarskiego w Paryżu. Sikorski wyraził satysfakcję / YOAN VALAT / POOL / AFP / East News

W Paryżu odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Polski, Niemiec, Francji i Indii, poświęcone m.in. zakończeniu wojny w Ukrainie oraz relacjom Indii z Rosją.

Wicepremier Radosław Sikorski wyraził zadowolenie ze spadku importu rosyjskiej ropy do Indii i podkreślił wagę umowy o wolnym handlu UE-Indie.

Import rosyjskiej ropy do Indii gwałtownie maleje, m.in. z powodu presji USA i decyzji największego indyjskiego odbiorcy, co może oznaczać najniższy poziom dostaw od lat.

Czego dotyczyło spotkanie w Paryżu?

W paryskim spotkaniu wzięli udział szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Francji oraz minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar. Tematem rozmów były m.in. możliwości zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz relacje Indii z Rosją.

Osobiście wyraziłem satysfakcję ze zmniejszającego się importu ropy do Indii, bo to jest to, co finansuje machinę wojenną Putina - powiedział Sikorski. Dodał, że liczy na dalszy dialog z indyjskim ministrem spraw zagranicznych podczas swojej wizyty w Indiach w przyszłym tygodniu.

Sikorski podkreślił również znaczenie szybkiego podpisania umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. Tam są sektory, które są wrażliwe i dlatego dziękuję panu ministrowi za deklarację elastyczności w niektórych z tych tematów - zaznaczył szef polskiego MSZ.

Formalne negocjacje dot. umowy o wolnym handlu UE-Indie rozpoczęły się jeszcze w 2007 r. i były kilkukrotnie zawieszane.