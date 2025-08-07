Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z AEK Larnaka 1:4 (1:1) w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. To pierwsza porażka stołecznego zespołu w tym sezonie. Rewanż odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie.

Legia pokonana na Cyprze / Leszek Szymański / PAP

Spotkanie na Cyprze rozpoczęło się od mocnego uderzenia Legii. Już w 2. minucie Jean-Pierre Nsame trafił do siatki, jednak gol nie został uznany z powodu spalonego. Chwilę później gospodarze objęli prowadzenie - w 16. minucie Pere Pons pokonał Kacpra Tobiasza po rykoszecie od Jana Ziółkowskiego. Legioniści odpowiedzieli błyskawicznie - dwie minuty później Bartosz Kapustka dośrodkował z rzutu wolnego, a Nsame głową wyrównał na 1:1.

W kolejnych minutach Legia miała swoje okazje, ale bramkarz AEK, Zlatan Alomerovic, skutecznie interweniował po strzałach Nsame, Kapustki i Wszołka. Do przerwy utrzymał się remis.

Druga połowa pod dyktando AEK Larnaka

Po zmianie stron gospodarze szybko odzyskali prowadzenie. W 48. minucie Karol Angielski, były napastnik Radomiaka Radom, wykorzystał dośrodkowanie i głową pokonał Tobiasza. Legia próbowała odpowiedzieć, ale nie była w stanie zagrozić bramce rywali.

W 78. minucie Yerson Chacon podwyższył na 3:1 technicznym strzałem w okienko, a kilka minut później Mileta Rajovic, nowy zawodnik Legii, niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki po rzucie rożnym, ustalając wynik na 4:1 dla AEK.

W końcówce spotkania Bartosz Kapustka otrzymał drugą żółtą kartkę i nie zagra w rewanżu. Legia zakończyła mecz w dziesiątkę i przerwała serię siedmiu spotkań bez porażki.

Rewanż odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Legioniści muszą odrobić trzybramkową stratę, by awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie czeka zwycięzca pary BK Hacken - SK Brann. W przypadku odpadnięcia, Legia zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy z Partizanem Belgrad lub Hibernian FC.

Bramki:

1:0 Pere Pons (16), 1:1 Jean-Pierre Nsame (18), 2:1 Karol Angielski (48), 3:1 Yerson Chacon (78), 4:1 Mileta Rajovic (85, samobójcza).

Żółte kartki: AEK Larnaka: Godswill Ekpolo. Legia Warszawa: Wahan Biczachczjan, Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski.

Czerwona kartka: Bartosz Kapustka (Legia, 90+8, za drugą żółtą).